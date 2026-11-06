그룹 르세라핌 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 오늘(7일) 마카오에서 아시아 투어를 시작한다.르세라핌은 7~8일 마카오 갤럭시 아레나에서 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN ASIA'의 첫 공연을 개최한다. 이후 14~15일 타이베이, 28일 싱가포르, 12월 5일 마닐라를 방문해 총 4개 도시에서 6회 공연한다. 타이베이에서 열리는 두 차례 공연은 모두 매진됐다.이번 투어는 르세라핌이 2023년 첫 단독 투어를 시작한 이후 아시아에서 진행하는 세 번째 콘서트 투어다. 지난해 방문했던 타이베이와 싱가포르, 마닐라에 이어 올해는 마카오가 공연 일정에 새롭게 포함됐다.공연에서는 신곡과 함께 대형 공연장에 맞춘 무대 연출을 선보인다. 멤버들이 관객들과 가까이 만날 수 있도록 리프트를 활용하고, 정규 2집 타이틀곡 'BOOMPALA'(붐팔라) 뮤직비디오에 등장한 퍼레이드 카도 무대 위에 구현할 예정이다.르세라핌은 소속사 쏘스뮤직을 통해 "아시아 지역의 피어나(팬덤명) 분들을 투어로 세 번째 만나게 돼 기쁘다"며 "새로운 곡들과 다양한 퍼포먼스로 함께 즐거운 시간을 보낼 생각에 설렌다"고 전했다.이어 "이전보다 한층 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr