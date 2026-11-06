그룹 FT아일랜드 멤버 이홍기가 직원들의 선물을 고르고 있다. / 사진=이홍기 SNS

그룹 FT아일랜드 멤버 이홍기가 직원들의 선물을 고르고 있다. / 사진=이홍기 SNS

그룹 FT아일랜드 멤버 이홍기가 연말을 앞두고 훈훈한 분위기를 조성했다.이홍기는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "화이팅합니다!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이홍기가 한 의류 매장에 들러 다양한 상품들을 살펴보고 있는 모습. 특히 "우리 직원들 올해 크리스마스 선물 사러🎁"라고 언급한 이홍기는 직원들의 제품을 신중하게 골라 눈길을 끌었다.한편 이홍기는 1990년생으로 올해 37세다. 2001년 배우로 데뷔했다가 6년 뒤 FT아일랜드 보컬로 장르를 전향, 올해 24주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr