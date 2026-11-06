사진=KQ엔터테인먼트

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그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 발매를 앞두고 음원 일부를 공개했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 6일 공식 SNS에 에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6) 프리뷰 영상을 게재했다. 영상에는 타이틀곡 'UP'을 비롯해 지난달 선공개한 'Drip'(드립) 등 총 5곡의 음원 일부가 담겼다.'UP'은 자신의 한계를 뛰어넘어 더 높은 곳으로 나아가겠다는 의지를 담은 곡이다. 강렬한 브라스와 베이스 사운드가 특징이다.새 앨범에는 타이틀곡 외에도 혼란과 불안을 몽환적인 멜로디로 표현한 'ANEMIA'(어니미어), 트랩 리듬을 바탕으로 자신감을 드러낸 'Drip', 시련에 맞서는 의지를 담은 'FAITH'(페이스), 화려함 뒤에 숨겨진 공허함을 노래한 'Hollow Victory'(홀로 빅토리)가 수록된다.프리뷰 영상은 흑백 픽셀 그래픽을 활용해 제작됐다. 에이티즈를 상징하는 해적선이 위로 올라가는 장면을 중심으로, 곡이 바뀔 때마다 배경도 달라지는 방식이다.에이티즈는 지난달 23일 선공개한 'Drip'으로 미국 빌보드 '글로벌 200' 차트(11월 7일 자) 190위에 올랐다. 발매 첫 주 해당 차트에 진입한 것은 에이티즈 곡 가운데 처음이다.앞서 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 1위를 기록했다. 에이티즈가 이 차트 정상에 오른 것은 통산 세 번째다.한편 에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'은 오는 13일 오후 2시 발매된다. 에이티즈는 내년 1월 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미에서 새 월드투어 'ZERO TO ALL'(제로 투 올)을 진행할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr