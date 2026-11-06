나나가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 빅뱅 출신 탑(최승현)과의 공개 열애를 둘러싼 비난에 입을 열었다. / 제공사진

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 빅뱅 출신 탑(최승현)과의 공개 열애를 둘러싼 비난에 입을 열었다. 열애는 개인의 사생활인 만큼 사과할 이유가 없다는 입장이다. 다만 악의적인 반응으로 상처받은 팬들에게는 미안한 마음을 전했다.나나는 지난 5일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재했다. 그는 "17년 동안 어떤 순간에도 매 순간 진심으로 저의 일을 해왔고 최선을 다해왔다"며 "활동이 많을 때도, 공백기에도 한결같이 응원해준 팬들의 마음을 지키고 싶었다"고 밝혔다.이어 "지금 제가 이런 글을 쓴 이유는 저의 공개 열애 인정으로 인해 저의 선택과 자유는 무시한 채 의도적으로 악의적인 글들을 쓰는 자칭해서 팬이라고 말하는 사람들에게 전하고 싶어서"라며 "여러분의 모든 언행에 대해 이해하려고 노력해봤지만 저는 이해가 되지 않는다"고 말했다.나나는 "제가 무슨 큰 잘못을 했나요. 저로 인해 어떠한 피해를 입으셨나요. 제가 도덕적으로 물의를 일으켰나요"라고 반문했다. 그러면서 "열애 부분, 인정하기까지에 있어서 저의 사생활이고 저의 삶"이라며 "제가 미안해할 부분은 아니라고 생각한다"고 선을 그었다.반면 자신을 응원하는 팬들이 비난에 휘말린 상황에는 사과했다. 나나는 "나나라는 사람을 연예인이라는 틀을 떠나 한 인간으로서 사랑하고 존중해주는 팬분들에게까지 상처 주지 말아달라"고 당부했다. 이어 "묵묵히 참고 견디고 계신 팬분들께 진심으로 죄송하다. 꼭 좋은 모습으로 보답하겠다"고 덧붙였다.앞서 나나와 탑은 지난달 2일 열애를 공식 인정했다. 두 사람은 지난 1월 탑의 솔로 앨범 뮤직비디오 촬영을 계기로 만나 6월께 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.열애 발표 이후 탑을 둘러싼 팬덤 내 갈등도 불거졌다. 오랜 기간 운영된 팬사이트 '최승현닷컴'은 지난달 9일 활동 종료를 선언했다. 운영진은 탑과 소속사의 소통 부족 및 책임 회피 등을 이유로 들었다. 다만 공개 열애를 직접적인 운영 종료 사유로 밝힌 것은 아니다.이에 탑 소속사 탑스팟픽쳐스는 팬들과의 소통이 부족했던 점을 사과했다. 탑 역시 지난 1일 "함께했던 너무도 소중한 세월마저 오해로 남거나 서로에게 상처가 되지는 않았으면 한다"며 직접 입장을 전했다.그러나 이튿날 탑이 나나와 함께 팬들이 마련한 생일 카페를 방문한 사실이 알려지면서 반응이 엇갈렸다. 일부 팬들은 연인의 동행을 두고 아쉬움을 나타냈다. 이런 가운데 나나까지 공개 열애를 향한 비난에 직접 대응하면서 다시금 이목이 쏠리고 있다.17년동안 어떤 순간에도 매순간 진심으로 저의 일을 해왔고 최선을 다해왔습니다. 저 또한 사람인지라 감정적으로 흔들리고 불안정한 때도 있었습니다. 하지만 그럴 때에도 저에게 주어진 일들에 대해 허투루 생각하거나 책임을 다하지 못한적은 없습니다.17년이라는 시간동안 제 곁에는 그저 바라는거 없이 오직 저만의 행복을 바라며 응원해주고 지지해주시는 팬분들이 생겼습니다. 제가 활동적으로 일을 많이 할때에도, 소식 없이 공백기가 있었을때에도 묵묵히 한결같은 마음으로 기다려주고 응원해주셨습니다. 그러한 소중한 마음들을 저는 지키고 싶었고 저로 인해 더 행복하길 바랬습니다. 그건 지금도 마찬가지입니다.지금 제가 이런 글을 쓴 이유는 저의 공개 열애인정으로 인해 저의 선택과 자유는 무시한채 의도적으로 악의적인 글들을 쓰는 자칭해서 팬이라고 말하는 사람들에게 전하고 싶어서입니다. 연예인에게, 그리고 나나라는 사람에게 무엇을 원하고 바라는지 냉정하게 돌아보시길 바랍니다. 여러분의 모든 언행에 대해 이해하려고 노력해봤지만 저는 이해가 되지 않습니다. 제가 무슨 큰 잘못을 했나요. 저로 인해 어떠한 피해를 입으셨나요. 제가 도덕적으로 물의를 일으켰나요. 정확히 말씀드리지만 열애부분, 인정하기까지에 있어서 저의 사생활이고 저의 삶 입니다.제가 미안해할 부분은 아니라고 생각합니다.제가 미안해할 부분은 제가 생각하는 진정 팬이 아니었던 사람들에게 저로 인해서 듣지 않아도 보지 않아도 느끼지 않아도 되는 비난의 말들과 상처를 받게 한 것 입니다.나나라는 사람을 연예인이라는 틀을 떠나 한 인간으로서 사랑하고 존중해주는 팬분들에게 까지 상처 주지 말아주세요. 더이상 피해주시마세요.-묵묵히 참고 견디고 계신 팬분들께 진심으로 죄송합니다.그리고 저에게 전하는 응원의 말 한마디 한마디그 소중함과 감사함을 기억하겠습니다.꼭 좋은 모습으로 보답하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr