유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'에서 95 서울가요제 18인 합격자의 정체가 공개된다. / 사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?' 95 서울가요제 18인 합격자의 정체가 공개된다. / 사진제공=MBC

MBC '놀면 뭐하니?'가 '95 서울가요제' 본선 진출자 18명의 정체를 공개한다. 참가자들이 여섯 팀으로 나뉘어 합동 무대를 꾸미는 가운데, 예상치 못한 출연진의 등장에 유재석마저 놀라움을 감추지 못한다.7일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 1차와 2차 예선, 보류전을 통과한 '95 서울가요제' 합격자 18명이 처음으로 얼굴을 공개한다.'95 서울가요제'는 1990년부터 1995년까지 사랑받았던 다양한 장르의 음악을 재조명하는 프로젝트다. 그동안 참가자들은 정체를 숨긴 채 무대에 올랐으며 시청자들 사이에서는 목소리와 노래 스타일을 바탕으로 출연자를 추측하는 반응이 이어졌다.이번 방송에서는 본선에 오른 18명이 여섯 팀으로 나뉘어 공연을 선보인다. 각 팀은 1990년대 분위기를 살린 무대 연출과 선곡으로 서로 다른 매력을 보여줄 예정이다. 특히 공연 도중 참가자들이 얼굴을 공개하는 방식으로 정체가 밝혀진다.앞서 공개된 예고편에도 시청자들의 관심이 쏠렸다. "이거만 기다렸다. 다 같이 모인다", "그분이 진짜 나오나?", "누굴까 궁금해 미치겠다" 등 참가자들의 정체를 궁금해하는 반응이 이어졌다.합격자들의 얼굴을 확인한 MC 유재석과 하하, 허경환, 주우재 역시 놀라움을 감추지 못한다. 유재석은 합동 공연을 지켜보며 "어디서도 못 볼 무대다"라고 감탄한다. 이어 한 참가자의 정체가 밝혀지자 "이분은 저도 정체가 긴가민가했었다"며 예상하지 못했다는 반응을 보인다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr