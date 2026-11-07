[단독] "업계서 유명한 나, '스디파'로 잃을 게 많다 했지만"…댄서 바다의 끝없는 도전 [TEN스타필드]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개합니다.

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

'스트릿 우먼 파이터2' 우승 이후 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에도 도전했다. / 사진제공=더라이브레이블

"잃을 게 많다는 생각에 멈추면 성장할 수 없어요"

댄서 바다가 자신이 이끄는 댄스 크루 베베(BEBE) 멤버들과 함께 다정한 분위기 속에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=더라이브레이블

"저는 춤을 순수하게 사랑하는 사람들에게 유독 마음이 가요." / 사진제공=더라이브레이블

정상에 올랐지만, 도전을 멈추지 않았다. 댄서 바다는 '스트릿 우먼 파이터2' 우승으로 실력과 대중적 인지도를 모두 얻었지만, 또다시 서바이벌 무대에 뛰어들었다. 주변에서는 잃을 게 더 많다는 우려를 내비쳤으나, 바다는 현재에 안주하는 순간 성장이 멈출 것 같았다고 밝혔다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 바다를 만났다. 그는 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'(이하 '스우파2')에서 크루 베베를 이끌고 우승을 차지했다. 이후 3년 만에 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')에 출연해 퍼포먼스 디렉터로서 새로운 도전에 나섰다. 이번 시즌에는 실력을 인정받은 10명의 디렉터가 경쟁했으며, 바다는 TOP4에 올라 생방송 결승 무대까지 진출했다.바다는 '스우파2' 출연 전부터 K팝 안무가로 활발하게 활동해왔다. 이미 쌓아온 경력에 만족하기보다 새로운 무대에서 자신의 가능성을 시험하고 싶었다는 것이 그의 생각이다.저는 '스우파2'에 출연하기 전부터 댄스계와 K팝 팬분들 사이에서는 유명했어요. 하하. 제가 안무를 만들었다고 하면 다른 아티스트 팬분들이 "우리 아티스트 안무도 만들어달라"고 하실 정도였거든요. 그런데 방송 이후에는 일반 대중분들도 저를 알아봐 주시니까 정말 신기했어요. 어린 친구들이 많이 알아볼 줄 알았는데 오히려 어머니, 아버지 세대에서 더 알아봐 주시더라고요. "우리 딸이 좋아해서 저도 팬이 됐어요"라는 말씀을 들으면 정말 행복해요.크게 두 번 있었던 것 같아요. 첫 번째는 백구영 오빠의 영향을 받아 K팝 안무가로서 성공하고 싶다는 목표가 생겼을 때예요. 그때부터 제 이름을 알리고 싶다는 욕심이 커졌죠. 두 번째는 '스우파2'에 출연했을 때예요. 바다가 어떤 춤을 추고 어떤 안무를 만드는 사람인지 대중에게 확실하게 각인할 수 있었어요. 제 인생에서 가장 큰 터닝 포인트라고 생각해요.'스디파'는 디렉터라는 직업을 대중에게 소개할 수 있는 프로그램이잖아요. 저도 댄서와 안무가뿐 아니라 디렉터로 활동하고 있기 때문에 다양한 모습을 보여드릴 기회라고 생각했어요. 제작진에게 처음 제안받았을 때부터 무조건 나가겠다고 말씀드렸어요.부담이 정말 컸죠. 주변에서도 "이미 우승했는데 굳이 또 나가야 하냐", "잃을 게 더 많지 않냐"는 이야기를 많이 들었어요. 첫 녹화 때는 분위기가 생각보다 삭막해서 더 어려운 곳에 왔다는 생각도 들었고요. 다들 이전 성과를 뛰어넘는 모습을 기대하시니까 걱정이 많았어요.잃을 게 많다고 생각하기 시작하면 아무것도 도전할 수 없다고 생각해요. 사실 '스우파2' 때도 수백 명의 학생을 가르치고 있었는데 방송 때문에 약 6개월간 자리를 비워야 했거든요. 그사이에 제 자리를 잃으면 어떡하나 걱정했지만 결국 도전했어요. 댄스 배틀에서 우승한 사람들도 다음 대회에 또 출전하잖아요. 다음에는 예선에서 떨어질 수도 있지만 그렇다고 도전을 멈추지는 않죠. 저도 우승에 만족하는 순간 커리어가 거기서 멈출 것 같았어요.부담감을 한 발짝 나아가게 하는 힘으로 생각해요. 불안하지만 기분 좋은 긴장감이 있잖아요. '나 한 번 더 해볼까' 하는 마음이 생기는 거죠. 이번에도 좋은 성적을 거두지 못할 수 있다는 걱정보다 새로운 걸 해보고 싶은 마음이 더 컸어요.제로베이스원 성한빈이요. 연습생 시절에 제 수업을 듣고 싶어서 직접 찾아온 친구예요. 바쁜 와중에도 수업을 들으러 다니는 모습을 보고 정말 춤을 사랑한다고 생각했어요. 어느 날 한 회사에서 저를 굉장히 좋아하는 연습생이 있다며 개인 트레이닝을 부탁하더라고요. 기존 수업 일정과 겹쳐 처음에는 어렵겠다고 말씀드렸는데, 누구인지 물어봤더니 한빈이였어요. 그 친구라면 하겠다고 바로 마음을 바꿨죠. 하하.한빈이는 잘하는 게 정말 많은 친구예요. 디렉터로서 그 친구의 장점을 제대로 살린 작업을 해보고 싶어요. 이번 솔로 앨범의 퍼포먼스 디렉팅에도 참여하고 싶었는데 '스디파' 일정과 겹쳐 함께하지 못했거든요. 정말 아쉬웠어요.저는 춤을 순수하게 사랑하는 사람들에게 유독 마음이 가요. 다크비 해리준도 그런 친구예요. 아카데미에서 수업할 때 거의 매일 찾아올 정도로 춤에 진심이었거든요. '스디파' 타이틀 시퀀스 필름 미션을 준비할 때도 인규 역할을 대신해 도와주러 왔어요. 덕분에 큰 도움을 받았죠.예전에는 주로 저를 좋아해 주시는 분들이 알아봐 주셨다면 이제는 훨씬 많은 분이 제 춤을 평가하시잖아요. 다양한 의견을 듣다 보니 상처받을 때도 있어요. 특히 '스디파'에서는 무대로 평가받는 일이 많다 보니 '스우파2' 때보다 반응이 더 강하게 느껴졌어요.댄서가 관객 앞에 서는 직업인 만큼 대중과 소통하는 게 중요하다고 생각해요. 유행하는 챌린지가 있으면 바로 참여하는 것도 그런 이유예요. 다만 모든 평가에 흔들릴 수는 없잖아요. '스디파'에서 만난 다른 디렉터분들도 자신의 영역을 지키면서 필요한 피드백을 받아들여야 한다고 조언해주셨어요. 저만의 스타일을 지키는 것 역시 디렉터에게 중요한 일이라는 걸 배웠어요.'스우파2'가 제 이름을 대중에게 알린 전환점이었다면 '스디파'는 디렉터로서 새로운 모습을 보여드릴 기회였어요. 앞으로도 한 가지 성과에 만족하기보다 다양한 작업에 도전하고 싶어요.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr