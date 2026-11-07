사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 배우 이태성이 류효영의 진심에 흔들렸다.6일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 이태성과 류효영이 둘만의 시간을 가졌다.이날 류효영은 "나는 오빠한테 관심 있다고 말하고 싶었다"고 고백했다. 이태성은 "나도 그런 느낌을 좀 느끼긴 했다. 나도 사람인데 왜 모르겠나"라며 그의 마음을 알고 있었다고 답했다.하지만 호의를 받아들이기까지 고민도 있었다. 이태성은 "나에게 다가오는 마음은 되게 고마운데 조금 부담스러운 것도 있었다"고 털어놨다. 이유를 묻는 류효영에게 그는 주변에서 소개를 받거나 선을 본다는 이야기를 듣고 좋은 사람을 만날 기회가 많겠다고 생각했다고 설명했다.이태성은 "나는 가정사가 있었고 아들도 있으니까 효영이가 지금 꽃다운 예쁜 나이인데 괜히 미안하다"며 "나 스스로에게 자신감이 없었던 것 같다. 정말 좋은 사람 많이 만날 수 있지 않을까 하는 생각도 있었다"고 말했다. 류효영은 "그러지 마"라며 고개를 저었다.과거 연애에서 겪은 상처도 고백했다. 이태성은 "30대 때 연애했을 때 그쪽 부모님이 교제를 반대했었다. 아이도 있고 가정사가 있는 친구인 걸 아시니까 반대하셨던 기억이 있다"고 밝혔다.그는 "누군가와 썸이나 인연이 있을 때 '이 친구 부모님이 반대하시면 어떡하지?' 그 생각이 첫 번째로 든다. 둘의 사랑과 진심은 두 번째다"라며 "그냥 걱정이 많다. 그래서 헤어졌다"고 말했다. 자신의 딸이 아이가 있는 남자와 교제하거나 결혼한다고 할 때 말리고 싶은 아버지의 마음도 이해한다고 덧붙였다.누군가에게 마음을 열 때마다 아픈 이야기를 다시 꺼내야 하는 일도 쉽지 않았다. 이태성은 "그게 너무 싫었다. 그만큼 마음을 열기가 어렵다. 걱정도 됐다"고 털어놨다.류효영은 "힘들었겠다"며 "나는 오빠가 주변 상황들 때문에 눈치를 보지 않았으면 좋겠고 오빠가 행복했으면 좋겠다는 생각을 했다"고 위로했다. 그는 "배우의 인생도 중요하지만 나라는 사람의 삶이 더 중요하다. 그래야 그다음에 내 일도 건강하게 해낼 수 있다"며 자신의 행복을 놓치고 싶지 않다고 밝혔다.이를 들은 이태성은 "'나는 내 인생이 중요했을까'라고 생각했는데 아니었던 것 같다"며 "내 인생은 두 번째 혹은 세 번째라고 생각했었다"고 말했다.부모님 이야기를 꺼내던 중에는 감정이 북받쳤다. 그는 "어머니가 아이를 다 길러주셨다. 내가 직접 어린이집에 데리러 다닐 수 없었으니까"라며 "그런 모습을 보면서 나는 늘 어머니, 아버지한테 미안하고…"라고 말하다 눈물을 터뜨렸다. 잠시 자리를 떠난 이태성을 지켜보던 류효영도 눈시울을 붉혔다.이태성은 제작진 인터뷰에서 "효영이의 이야기를 들었을 때 저는 단 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었다. 그런데 그 얘기가 진심으로 느껴졌다"고 밝혔다. 류효영은 "오빠가 우는 모습을 보고 마음이 아팠다. 내가 우산이 되어줄 수는 없어도, 옆에서 같이 비를 맞아줄 수는 있다"고 애정을 표현했다.눈물을 닦고 진정한 이태성은 류효영에게 "민망하다. 미안해"라고 사과했다. 류효영은 "이런저런 계산하지 말고 오빠 마음이 이끌리는 대로 행동해"라며 다음에는 자신이 밥을 살 기회를 달라고 했다. 이태성은 "밥은 내가 살게. 나는 밥을 얻어먹고 싶지 않다"고 답하며 다음 만남을 약속했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr