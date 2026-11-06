그룹 엔하이픈 제이크 콘셉트 필름 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 뱀파이어가 아닌 평범한 인간으로 살아가는 평행 세계를 배경으로 한 새 콘셉트 영상을 공개했다.엔하이픈은 지난 5일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 'DAY & NIGHT'(데이 앤 나이트) 버전 첫 번째 콘셉트 필름을 게재했다. 이번 영상의 주인공은 멤버 제이크다.영상은 햇살이 들어오는 침실에서 잠을 깬 제이크의 모습으로 시작된다. 누군가와의 만남을 앞둔 그는 거울을 보며 외모를 확인하고, 상대에게 건넬 인사를 여러 차례 연습한다. 영상 마지막에는 제이크가 직접 쓴 '몇 번이나 연습한 인사'라는 문구가 등장한다.이번 'DAY & NIGHT' 시리즈는 엔하이픈이 기존에 선보여 온 뱀파이어 세계관과 달리 멤버들이 평범한 인간으로 살아가는 모습을 그린다. 앞서 공개된 'DREAM'(드림) 버전에서는 뱀파이어로서 겪는 불안과 꿈에서 깨어나는 과정을 다뤘다.제이크를 시작으로 다른 멤버들의 개인 콘셉트 필름도 오는 10일까지 순차적으로 공개된다.엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 오는 20일 오후 2시 발매된다. 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유)는 서로에게 본능적으로 이끌려 운명임을 깨닫는 순간을 표현한 곡으로, 프로듀서 줄리아 루이스(JULiA LEWiS)가 제작에 참여했다.타이틀곡 뮤직비디오는 음원 발매에 앞서 오는 13일 오후 11시 59분 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr