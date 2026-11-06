전유성 별세 1주기를 맞았다. / 사진=텐아시아DB

'불후의 명곡' 전유성 특집이 방영된다. / 사진제공=KBS

개그우먼 김신영이 고(故) 전유성의 1주기를 맞아 마련된 추모 특집에 출연한다. 전유성의 오랜 제자로 그의 임종을 지켰던 김신영은 스페셜 MC를 맡아 선배를 기린다. 이경실, 조혜련, 안영미 등 방송 3사 희극인들도 한자리에 모인다.오는 7일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡' 779회는 '전유성 없는 전유성 특집'으로 꾸며진다. 고인과 인연을 맺었던 가수들과 후배 희극인들이 무대에 올라 전유성을 추억한다.이번 특집에는 전유성과 오랜 인연을 이어온 양희은을 비롯해 권인하, 한영애가 출연한다. 전유성의 후원을 받았던 일루셔니스트 이은결도 마술 공연을 선보인다.방송 3사 희극인들은 '2026 봉숭아학당' 무대를 꾸민다. 김정렬, 이경실, 조혜련, 박준형, 개그 트리오 졸탄(이재형, 한현민, 정진욱), 안영미가 출연한다. '개그콘서트'에서는 송필근, 박은영, 신윤승, 조수연, 홍현호, 나현영, 김가은이 합류한다.과거 인기 코너 '분장실의 강 선생님'도 재현된다. 앞서 공개된 예고편에는 '골룸'으로 분장한 이경실, 조혜련, 안영미의 모습이 담겼다. 선후배 희극인들이 함께 해당 코너를 선보일 예정이다.김신영은 스페셜 MC뿐 아니라 다양한 무대에도 참여한다. '둘째이모 김다비'로 노래를 선보이고, '2026 봉숭아학당'에서는 과거 코너 '행님아'를 재현한다. 전유성의 오랜 제자이자 그의 마지막 순간을 함께했던 김신영이 이번 특집에서 어떤 이야기를 전할지도 관심이 모인다.기존 MC인 신동엽, 김준현, 이찬원 역시 '2026 봉숭아학당'에서 새로운 캐릭터로 변신해 희극인들과 호흡을 맞춘다.'불후의 명곡-전유성 없는 전유성 특집'은 오는 7일 오후 6시 5분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr