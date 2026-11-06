이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 아내가 남편의 퇴직금까지 분양권 투자에 사용했다가 실패한 사실이 공개됐다.5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프' 107회에서는 26기 부부의 심층 가사조사가 진행됐다.이날 남편 측 영상에서는 아내의 지나친 식사 통제가 공개됐다. 아내는 남편에게 닭고기를 건져 먹은 닭볶음탕 국물에 김치와 김칫국물을 넣은 볶음밥을 내줬다.남편은 "며칠 먹고 남은 닭볶음탕을 비벼서 절 주더라. 그것도 한 5일 먹은 거다"고 불만을 토로했다. 아내는 남은 음식이 없어질 때까지 먹어야 한다는 입장이었다.특히 아내는 남편의 식사를 두고 "남편 먹는 게 썩는 것보다 아까워"라고 발언했다. 남편이 남은 음식을 반복해서 먹어야 하는 상황에 출연진의 지적도 이어졌다.이후 부부의 경제적 갈등도 드러났다. 아내는 시세 차익을 기대하고 아파트 분양권 두 채를 매입했지만, 미분양 물량이었던 탓에 전매에 실패해 분양가의 90%에 달하는 잔금을 마련해야 하는 상황에 놓였다.남편은 당시 아내가 투자에 반대하는 자신에게 "안 하면 이혼하는 수밖에 없다"고 요구했다고 밝혔다. 결국 이혼을 피하기 위해 투자에 동의했고, 아내는 남편의 퇴직금까지 담보로 대출받아 보증금을 마련했다.투자가 뜻대로 풀리지 않자 아내는 본업 외에도 택배센터와 가정집, 뷔페에서 일하며 하루 서너 시간만 자는 생활을 이어갔다. 서장훈은 미분양 아파트에 투자한 아내에게 "인기 있고 좋은 자리의 아파트를 손쉽게 두 채나 살 수 있었겠느냐"며 "미분양인데 어떻게 가격이 오르겠냐"고 꼬집었다.서장훈은 "빨리 이혼하셔야 할 것 같다. 그나마 있는 돈도 다 날릴 것 같다"라며 아내의 투자 중독에 대해 걱정을 내비쳤다.아내의 일방적인 행동에 대해서도 "현실적인 이유로 아낀다는 핑계로 독단적으로 강행하고 계신다. 그렇게 행동하면서 사랑받길 원한다는 건 말이 안 된다"고 일침을 가했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr