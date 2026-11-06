김지원이 '닥터X'에서 열연 중이다. / 사진제공=SBS

'닥터X' 9회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 김지원이 8세 소아암 환자를 살리기 위해 장기 6개를 모두 몸 밖으로 꺼내는 수술에 도전한다.6일 방송되는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 9회에서는 계수정(김지원 분)이 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 살리기 위해 새로운 수술법을 제안하는 모습이 그려진다.이날 계수정은 구서대병원 의사들이 모인 자리에서 환자의 장기 6개를 모두 체외로 꺼내 종양을 제거한 뒤 다시 이식하겠다는 계획을 발표한다. 기존 수술법으로는 환자를 살리기 어려운 상황에서 계수정이 직접 고안한 방법이다.그러나 이 수술은 계수정조차 한 번도 시도한 적 없는 고난도 수술이다. 장기를 몸 밖으로 꺼내 종양을 절제하고 재이식해야 하는 만큼 위험 부담도 크다. 그동안 뛰어난 수술 실력으로 어려운 환자들을 치료해 온 계수정에게도 이번 수술은 새로운 도전이 될 예정이다.계수정의 계획에 병원장 부승권(손현주 분)은 강하게 반대한다. 검증되지 않은 수술법을 환자에게 적용하는 것은 지나치게 위험하다는 이유에서다. 환자의 생명을 구하기 위해서라면 위험을 감수해야 한다는 계수정과 의료 절차 및 안전을 우선하는 부승권의 입장이 맞서면서 병원 내부에도 긴장감이 감돈다.특히 이번 수술은 계수정 혼자 감당할 수 없다는 점에서 더욱 관심을 끈다. 앞서 공개된 예고편에는 평소 자신감 넘치는 태도를 유지하던 계수정이 동료 의사들에게 "부탁드립니다"라고 말하며 고개를 숙이는 모습이 담겼다.그동안 자신의 판단과 실력에 대한 확신으로 수술을 이끌어 온 계수정이 다른 의사들에게 도움을 요청한 만큼, 이들이 힘을 모아 수술에 나설 수 있을지 관심이 쏠린다.'닥터X' 9회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr