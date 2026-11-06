'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 김지원이 8세 소아암 환자를 살리기 위해 장기 6개를 모두 몸 밖으로 꺼내는 수술에 도전한다.
6일 방송되는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 9회에서는 계수정(김지원 분)이 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 살리기 위해 새로운 수술법을 제안하는 모습이 그려진다.
이날 계수정은 구서대병원 의사들이 모인 자리에서 환자의 장기 6개를 모두 체외로 꺼내 종양을 제거한 뒤 다시 이식하겠다는 계획을 발표한다. 기존 수술법으로는 환자를 살리기 어려운 상황에서 계수정이 직접 고안한 방법이다.
그러나 이 수술은 계수정조차 한 번도 시도한 적 없는 고난도 수술이다. 장기를 몸 밖으로 꺼내 종양을 절제하고 재이식해야 하는 만큼 위험 부담도 크다. 그동안 뛰어난 수술 실력으로 어려운 환자들을 치료해 온 계수정에게도 이번 수술은 새로운 도전이 될 예정이다. 계수정의 계획에 병원장 부승권(손현주 분)은 강하게 반대한다. 검증되지 않은 수술법을 환자에게 적용하는 것은 지나치게 위험하다는 이유에서다. 환자의 생명을 구하기 위해서라면 위험을 감수해야 한다는 계수정과 의료 절차 및 안전을 우선하는 부승권의 입장이 맞서면서 병원 내부에도 긴장감이 감돈다.
특히 이번 수술은 계수정 혼자 감당할 수 없다는 점에서 더욱 관심을 끈다. 앞서 공개된 예고편에는 평소 자신감 넘치는 태도를 유지하던 계수정이 동료 의사들에게 "부탁드립니다"라고 말하며 고개를 숙이는 모습이 담겼다.
그동안 자신의 판단과 실력에 대한 확신으로 수술을 이끌어 온 계수정이 다른 의사들에게 도움을 요청한 만큼, 이들이 힘을 모아 수술에 나설 수 있을지 관심이 쏠린다.
'닥터X' 9회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
6일 방송되는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 9회에서는 계수정(김지원 분)이 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 살리기 위해 새로운 수술법을 제안하는 모습이 그려진다.
이날 계수정은 구서대병원 의사들이 모인 자리에서 환자의 장기 6개를 모두 체외로 꺼내 종양을 제거한 뒤 다시 이식하겠다는 계획을 발표한다. 기존 수술법으로는 환자를 살리기 어려운 상황에서 계수정이 직접 고안한 방법이다.
그러나 이 수술은 계수정조차 한 번도 시도한 적 없는 고난도 수술이다. 장기를 몸 밖으로 꺼내 종양을 절제하고 재이식해야 하는 만큼 위험 부담도 크다. 그동안 뛰어난 수술 실력으로 어려운 환자들을 치료해 온 계수정에게도 이번 수술은 새로운 도전이 될 예정이다. 계수정의 계획에 병원장 부승권(손현주 분)은 강하게 반대한다. 검증되지 않은 수술법을 환자에게 적용하는 것은 지나치게 위험하다는 이유에서다. 환자의 생명을 구하기 위해서라면 위험을 감수해야 한다는 계수정과 의료 절차 및 안전을 우선하는 부승권의 입장이 맞서면서 병원 내부에도 긴장감이 감돈다.
특히 이번 수술은 계수정 혼자 감당할 수 없다는 점에서 더욱 관심을 끈다. 앞서 공개된 예고편에는 평소 자신감 넘치는 태도를 유지하던 계수정이 동료 의사들에게 "부탁드립니다"라고 말하며 고개를 숙이는 모습이 담겼다.
그동안 자신의 판단과 실력에 대한 확신으로 수술을 이끌어 온 계수정이 다른 의사들에게 도움을 요청한 만큼, 이들이 힘을 모아 수술에 나설 수 있을지 관심이 쏠린다.
'닥터X' 9회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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