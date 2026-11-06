가수 김세레나가 성형 부작용을 고백했다. / 사진='특종세상' 영상 캡처

가수 김세레나가 성형 부작용을 고백했다. / 사진='특종세상' 영상 캡처

가수 김세레나가 성형 부작용을 고백했다.지난 5일 방송된 MBN '특종세상'에는 '민요의 여왕'으로 불리는 김세레나가 출연해 자신의 인생사에 대해 이야기했다.김세레나는 과거 사진들을 보여 주며 "얼마나 예쁘게 나왔나. 관리를 잘못해서 지금 이렇게 됐지만, 그래도 아직까지 괜찮지 않나"라고 말했다. 이어 "어렸을 때다. 젊었을 때는 예쁘다는 소리 좀 들었는데, 세월엔 장사 없더라. 나이 먹으니까 늘어지고 파이고"라고 말했다.김세레나는 불법 시술 사실을 고백했다. 그는 "그때는 보톡스, 필러 그런 게 없었다. 파라핀이라고 안 좋은 게 있다. 꼬임에 넘어가서 맞았는데, (파라핀이) 안 없어지더라"고 말했다. 이어 "늙으니까 안 늙으려고 발악한 거다"라며 웃었다.성형 부작용에 대중의 따가운 시선까지 죽고 싶은 마음까지 들었을 정도라고. 김세레나는 "예쁜 얼굴이 다 망가졌다는 얘기가 자꾸 도는데, 지나간 거 얘기하면 뭐 하나. 되돌릴 수 없다. 때는 늦었다"며 담담하게 과거를 돌아봤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr