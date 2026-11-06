안나가 산후조리원에 방문한 소감을 밝혔다. / 사진='안나와' 유튜브 캡처

안나가 산후조리원에 방문한 소감을 밝혔다. / 사진='안나와' 유튜브 캡처

전 축구선수 박주호의 아내 안나가 넷째 출산을 앞두고 처음으로 산후조리원을 방문한 소감을 밝혔다.지난 5일 유튜브 채널 '안나와'에는 '인생 첫 조리원, 답사 다녀왔어요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 안나는 산후조리원 답사를 비롯해 본격적인 출산 준비 과정을 공개했다.안나는 만삭이 된 배를 공개하며 "이제 거의 다 됐다"라며 출산이 임박했음을 밝혔다. 이어 안나는 직접 산후조리원 시설과 룸을 둘러보며 출산 준비에 나섰다.안나는 스위스와 다른 한국의 출산 문화에 놀라워했다. 세 아이를 모두 스위스에서 낳은 그는 "이번 경험은 완전히 다르다"라며 "스위스에서는 출산 후 병원에 3일 정도 머물다가 집으로 돌아갔다. 이후 조산사가 집으로 방문해 산모와 아기의 건강 상태를 확인해 줬다"라고 설명했다.이어 "당시에는 출산 후 다른 아이들도 병원에 와서 아기를 만날 수 있었다"며 "그래서 이번에도 조리원에 아이들이 방문해 동생을 만날 수 있을 거라고 생각했다"라고 털어놨다. 하지만 조리원 규정은 엄격했다. 안나는 "한국은 그렇지 않더라. 특히 코로나19 이후 방문 규정이 달라진 것 같다"라고 언급했다.안나는 삼 남매와 떨어져 지내야 하는 조리원 방침에 걱정을 내비쳤다. 그는 "조금 슬프지만, 모두의 안전을 위한 규칙이니 따라야 한다"라며 "조리원은 2주간 예약해 놓은 상태인데, 솔직히 2주 동안 아이들을 보지 않고 지낼 수 있을지 모르겠다"라고 우려했다.안나가 예약한 산후조리원은 2주에 최대 2500만 원에 달하는 고급 시설로 알려졌다박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr