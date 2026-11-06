그룹 블랙핑크 제니의 'Someone to Hold' 커버 이미지. / 사진 제공=넷플릭스

그룹 블랙핑크 제니가 데뷔 후 처음으로 애니메이션 영화 OST에 참여한다.제니는 6일 오후 2시 넷플릭스 애니메이션 영화 'Steps'(스텝스)의 OST 'Someone to Hold'(썸원 투 홀드)를 발매한다. 제니가 애니메이션 영화를 위해 오리지널 곡을 선보이는 것은 이번이 처음이다.'Steps'는 신데렐라 이야기를 의붓언니 릴리스의 시각에서 다시 풀어낸 애니메이션 액션 코미디다. 기존 동화에서 주변 인물로 등장했던 의붓언니를 중심에 내세워 익숙한 이야기를 다른 관점에서 그린다.제니가 부른 'Someone to Hold'는 영화의 감정적인 절정에 삽입되는 발라드곡이다. 빈티지 댄스 팝에서 영감을 받은 사운드를 바탕으로 자매 사이의 유대감과 서로에게 의지하는 관계를 노래한다.이 곡은 정식 발매에 앞서 할리우드 뮤직 인 미디어 어워즈(Hollywood Music in Media Awards)의 애니메이션 영화 노래 부문 후보에 올랐다. 해당 시상식은 영화와 TV 등 영상 콘텐츠에 사용된 음악을 대상으로 한다.제니는 이번 작업에 대해 "애니메이션 영화를 위한 첫 곡을 작업하게 돼 정말 즐거웠다"며 "캐릭터들이 가진 따뜻한 마음과 개성이 좋았고, 그들의 세계에 함께할 수 있어 행복했다"고 말했다.한편 제니는 최근 테임 임팔라와 협업한 'Dracula'(드라큘라)를 선보였으며, 지난 8월에는 디지털 EP 'Fallen Angel'(폴른 엔젤)을 발매하는 등 솔로 활동을 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr