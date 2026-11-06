배우 유혜정의 딸 서규원이 아버지 서용빈과 식사 자리를 가졌다. / 사진=유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원' 영상 캡처

배우 유혜정의 딸 서규원이 아버지 서용빈과 어린 시절 함께한 시간이 많지 않다고 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원' 영상 캡처

배우 유혜정의 딸 서규원이 아버지 서용빈과 어린 시절 함께한 추억이 많지 않다고 고백했다.최근 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 '퇴근 후 아빠랑 소주 한 잔 (ft. 규원이 피부에 뭐했어?)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 서규원이 전 야구선수인 아버지와 함께 식사하는 모습이 담겼다.서규원은 외출에 앞서 "오늘은 아빠를 만나서 소주를 한 잔 하려고 한다"며 "저희만의 아지트가 있는데 그 맛집을 소개해드리려고 한다"고 말했다. 이후 두 사람은 평소 자주 찾는 고깃집에서 저녁 식사를 함께했다.식사 중에는 야구에 관한 이야기도 오갔다. 서규원은 아버지가 전 야구선수지만 정작 자신은 야구를 잘 모른다고 밝혔다. 그는 "아빠는 나한테 여태껏 한 번도 가르쳐준 적 없다. 27년 동안"이라고 말했다. 이에 서용빈은 "물어봐야 가르쳐주지. 네가 관심이 없어서 그렇지"라고 받아쳤다.이어 부녀는 고깃집 사장과도 대화를 나눴다. 사장이 "아빠 출연료 주냐"고 묻자 서규원은 고개를 저었다. 그러자 사장은 "근데 아빠랑 추억 같은 거 남겨서 좋긴 좋겠다"고 말했다.서규원은 "왜냐면 아빠랑은 갓난아기 때 말고는 추억이 별로 없다"고 솔직하게 털어놨다. 이를 들은 사장은 훗날 영상을 다시 보면 지난날이 떠올라 좋을 것이라며 두 사람의 시간을 응원했다.한편 유혜정은 1999년 서용빈과 결혼해 이듬해 딸 서규원을 얻었으나 2007년 이혼했다. 이후 유튜브 채널과 TV조선 '퍼펙트 라이프' 등을 통해 딸과 함께하는 일상을 소개한 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr