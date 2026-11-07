사진=리정 유튜브

사진=리정 유튜브

사진=리정 유튜브

사진=리정 유튜브

사진=리정 유튜브

사진=리정 유튜브

사진=리정 유튜브

배우 주지훈이 연기를 향한 변함없는 애정과 '재혼 황후' 속 캐릭터에 대한 생각을 밝혔다.6일 유튜브 채널 '슈퍼댄서 LEE리정'에는 '지훈선배 우리집 놀러 올래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 리정은 주지훈이 연기나 작품에 관한 질문을 받으면 아이처럼 좋아한다며 "연기를 이만큼 오래 하고 이룬 게 많은데도 아직 저렇게 설레게 하나 싶었다"고 말했다. 주지훈은 "(연기가) 제일 재밌다"고 답했다.그는 "어릴 때부터 책 보는 걸 좋아했고 나중에는 영화 보는 걸 좋아했다"며 "어떤 이야기를 마주했을 때 그 이야기로 재밌는 수다를 떨고 싶은 것 같다"고 밝혔다. 작품을 통해 관객과 직접 만나지는 못해도 간접적으로 대화한다고 생각한다는 것.아이들이 인형극이나 칼싸움을 하며 노는 모습을 예로 든 주지훈은 "본능적으로 좋아하던 그것이 직업이 된 것뿐"이라고 설명했다.작품의 성과에 대해서는 "사실은 결과 안 좋은 게 더 많다"고 털어놨다. 오랜 경력에도 상처에 익숙해지지 않는다는 이야기에 "UFC 선수도 맞으면 아프다. 격투기를 오래 한다고 강철이 되는 게 아니다"라고 말했다.그러면서 "그냥 운이 좋은 애가 있다. 내가 과정에서 열심히 해도 오디션에는 걔가 뽑힌다. 그런 애는 정신 건강을 위해 내 인생에서 빼버려야 한다"고 저언했다.최근 공개된 '재혼황후'에 대해서는 부산국제영화제 시사 당시의 반응을 전했다. 주지훈은 원작을 실사화하는 작품에 우려가 따를 수 있다면서도 "너무 다행히 다들 좋아해 주셨다"고 말했다.그는 "말 그대로 로맨틱 판타지라 너무 스트레스 안 받으시고 여유롭게 퇴근하신 후, 아니면 쉬는 날 재밌게 보실 수 있을 것"이라고 소개했다. 그러다가 "물론 나 때문에 스트레스 좀 받을 것"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.리정이 나쁜 남자로 등장하냐고 묻자 주지훈은 "나쁜 남자 정도가 아니다. 완전 스트레스 메이커"라며 "내가 등장하는 순간 스트레스가 오겠지만 여러모로 재밌는 작품"이라고 밝혔다.디즈니+ '재혼황후'는 황후 나비에가 라스타에게 빠진 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다. 주지훈은 소비에슈 역을 맡아 나비에 역의 신민아, 라스타 역의 이세영, 하인리 역의 이종석과 호흡을 맞췄다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr