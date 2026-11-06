사진=텐아시아DB

사진=박민영 유튜브

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배우 박민영이 자신을 닮은 딸을 갖고 싶다는 바람을 밝혔다.6일 유튜브 채널 '그냥, 박민영'에는 '콩알들을 위해 준비한 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박민영은 앞으로의 꿈을 묻는 질문에 배우와 개인으로서의 목표를 나눠 답했다. 그는 "배우로서의 꿈은 그때나 지금이나 똑같이 '믿고 보는 배우'가 되는 것"이라고 말했다.사람 박민영으로서 바라는 미래에 대해서는 "잘 모르겠다"고 잠시 고민하다가 "저랑 똑같은 딸 하나 갖고 싶다"고 털어놨다. 자신을 닮은 딸과의 관계를 상상한 그는 "싸우기도 할 것 같다. 인생에서 싸워본 적이 없어서 잘 모르겠지만, 행복한 꿈"이라고 덧붙였다.미모의 비결을 묻자 외적인 관리보다 자신을 대하는 태도의 변화를 이야기했다. 박민영은 "늘 아름답진 않다. 거울을 보면 '세월이 많이 흘렀다. 받아들여야겠다'고 생각한다"고 솔직하게 답했다. 그는 "나이에 맞게 이제 조금 더 나를 사랑해 줘야겠다고 생각한다"며 "내면의 뷰티가 완성되어야 더 빛나서 그거에 중점을 두고 있다"고 밝혔다.데뷔 20주년을 맞은 박민영은 첫 활동에 얽힌 사연도 공개했다. 그는 "제가 이번에 데뷔 20주년이 됐다. 아마 '거침없이 하이킥' 기준일 것"이라면서 해당 작품에 출연하기 전 대한항공 광고를 촬영했다고 설명했다.박민영은 "대한항공 광고로 먼저 데뷔했는데 취항 노선이 캔슬되면서 광고가 불방됐다"며 "실제로는 21년 차지만, 조금이라도 줄이는 게 좋아 20주년으로 하겠다"고 너스레를 떨었다.그는 "인생의 절반을 연기하며 살았다"며 '거침없이 하이킥'부터 '성균관 스캔들', '김비서가 왜 그럴까', '내 남편과 결혼해줘'까지 자신의 출연작을 되짚었다. "'성균관 스캔들'은 제 연기 인생을 바꿔준 작품이고, '내 남편과 결혼해줘'는 새로운 챕터를 열어준 작품"이라며 각별한 의미를 전했다.연차와 함께 달라진 점으로는 책임감을 꼽았다. 박민영은 "어깨가 많이 무거워졌다. 작품할 때 임하는 자세나 제 몫, 역할이 많이 달라졌다"고 밝혔다.주변에서 부르는 호칭에도 변화가 생겼다. 그는 "모든 분이 제게 '선배님'이라고 한다. 제일 싫어한다. 나중에 선생님이 될 거 아니냐"고 말했다. 그러면서 "그냥 언니, 누나, 민영아 등 편하게 불러주셨으면 좋겠다. 이름만 부르는 것도 괜찮지만 '야'는 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr