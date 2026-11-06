이미지 크게보기 배우 진태현이 SNS 상에서의 악성 DM 내용을 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'

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배우 진태현이 SNS 상에서의 악성 DM 내용을 언급했다.6일 '박시은 진태현 작은 테레비' 채널에는 "박시은 진태현의 부부학교 제3강 제발 비교 좀 하지 마세요"라는 제목의 영상이 게재됐다.부부 사이 '비교'를 주제로 이야기하던 진태현은 "진태현이 아내한테 잘하잖아. 그래서 많은 여성분들이 남편들한테 얘기할 거 아니냐"며 자신을 예로 들었다.이어 그는 "남자분들한테 DM들이 온다. 진짜 저한테 겁나 뭐라 그런다"며 “'네 인생이 다 맞다고 생각하냐', '다 너같이 사는 줄 아냐' 막 이런 거 있다”고 메시지 내용을 읊었다. 또한 "정식 계정으로 그렇게 보낸 사람도 있다"고 덧붙였다.그러면서 "저도 반말로 쓰고 싶지만 우린 그렇게 하면 안 되는 직업"이라며 "그런 DM들이 오면 진짜 하루만 연예인이 아니고 싶다"고 호소했다.진태현은 "제가 이상한 사람이면 시은 씨가 저랑 결혼했겠나. 거의 17년 동안 매일 붙어 있다"며 악성 DM에 반박했다.DM을 보내는 계정도 공개했다. 진태현은 "한 80%가 프로필에 사진이 없는 계정들"이라며 웃었고, 박시은은 "DM 보내려고 만든 계정이냐"고 되물었다. 이에 진태현은 "그런 것 같다. 여성 분들은 진짜 자기 계정으로도 보낸다"라고 덧붙였다.한편 진태현은 지난 2015년 박시은과 부부의 연을 맺었다. 슬하에 입양한 딸을 두고 있으며, 여러 명의 수양딸과 인연을 이어가며 선한 영향력을 실천하고 있다. 지난 2023년 두 번의 유산을 딛고 자연 임신 소식을 알려 축하를 받았지만, 출산을 20일 앞두고 유산의 아픔을 겪었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr