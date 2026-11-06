이미지 크게보기 '라이어' 유연석이 서현진과의 성폭행 혐의에서 벗어났다. / 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 유연석이 서현진과의 성폭행 혐의에서 벗어났다.6일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 3회에서 민준호(유연석 분)은 경찰 조사를 무사히 넘긴 반면 강지선(서현진 분)은 신고자라는 사실이 학교에 알려졌다.앞서 거짓말탐지기는 강지선의 말에 거짓, 민준호의 말에 진실 판정을 내렸다. 민준호의 아들 민현수(강지용 분)마저 "아빠는 아무런 짓도 안 했다. 그 여자가 나쁜 거다"라며 아버지 편에 서자, 강지선은 세면대 앞에서 손이 벌게지도록 문질렀다.조각상과 열쇠 이야기를 떠올린 강지선은 민준호가 약을 썼다는 의심에 그의 집으로 숨어들었다. 출입카드로 문을 열고 방 안을 뒤지던 중 민준호가 돌아오면서 발각될 위기에 몰렸다.그러나 민준호의 집에서 발견된 약물병은 마약이 아닌 인슐린이었다. 결국 경찰은 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸다. 민준호는 변호사 친구 최찬수(장인섭 분)에게 "강 선생이 그걸 알 리가 없다"며 의문을 드러냈고, 최찬수는 "아는 기자가 있다"라며 언론 플레이를 제안했다.민준호와 관련된 기사가 보도되자 강지선이 일하는 학교에도 파장이 번졌다. 한 학생은 "선생님 혹시 꽃뱀이세요?"라고 비웃었다. 패닉에 빠진 강지선은 끝내 교실을 빠져나갔다.한편 민준호는 이화영(옥자연 분)에게 불송치 소식을 듣고 "그럼 완전히 끝난 거네요"라며 안도했다. 강지선과의 일을 후회하느냐는 질문에는 "전 잘못한 게 없는데 후회할 필요도 없다"고 잘라 말했다. 그러면서 "혼자 축하하고 싶지 않다"며 이화영에게 술 한잔을 청해 묘한 긴장감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr