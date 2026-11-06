사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 배우 류효영이 8살 연상 돌싱 이태성에게 호감을 고백했다.6일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 이태성과 류효영이 김요한·오연희 커플과 함께 한강에서 만났다.이날 류효영은 남자들이 도착하기 전 오연희와 결혼에 관한 이야기를 나눴다. 최근 쌍둥이 동생 류화영의 결혼식을 지켜봤다는 그는 "동생이 남편을 향해 손을 뻗을 때 뭉클해서 광광 울었다"고 털어놨다. 그러면서 "나도 너무 결혼하고 싶다. 사실 관심 있는 남자가 있는데 조심스럽다"고 밝혔다.이태성이 도착하자 류효영은 과거 촬영장에서 도움받았던 일을 꺼냈다. 당시 소속사의 지원을 받지 못해 경북 문경 촬영장까지 이동하기 어려웠는데, 사정을 알게 된 이태성이 차에 태워 함께 갔다는 것.이태성은 "어떻게 갈 거냐고 물었더니 택시를 타고 간다고 하더라"며 "마침 나도 내려가는 길이어서 같이 가면 되지 않겠냐고 했다"고 설명했다. 두 사람은 약 4시간 동안 함께 이동하며 이야기를 나눴다.류효영은 "지금까지 작품을 하면서 이태성 오빠만큼 젠틀한 사람을 보지 못했다"고 고마워했다. 다만 "밥 한 번 사려고 서너 번 연락했는데 다 거절당했다"고 토로했다. 이태성은 "당시 전시 때문에 중국에 있었다. 한국에 없었다"고 해명했고, 류효영은 "그래서 밥 살 기회가 없었다"고 덧붙였다.작품에서 처음 호흡을 맞췄던 순간도 공개했다. 이태성은 "처음 인사하고 바로 키스했다. 첫 촬영이 키스신이었다"고 말했다. 류효영은 "냅다 얼음키스를 했다"고 회상하면서도 당시에는 "아무런 감정이 없었다"고 답했다.드라마가 끝난 뒤에는 골프 모임에서 여러 차례 만났다. 이태성이 류효영의 골프 실력을 칭찬하자 그는 "이태성 오빠와 같이 화이트 티에서 치고 싶어서 전날 밤 열심히 연습해 갔다"고 밝혔다.이상형으로는 자상하고 책임감 있으며 성실한 사람을 꼽았다. 외적으로는 쌍꺼풀이 없고 피부가 까무잡잡하며 손이 예쁜 사람이 좋다고 했다. 김요한이 "그 세 개 다 태성이 아니냐"고 하자 류효영은 "손 예쁜데요?"라며 이태성의 손을 잡았다.이태성이 잠시 자리를 비운 사이 김요한은 "태성이 남자로서 어떠냐"고 물었다. 류효영은 "남자로서 좋죠!"라며 "운동도 잘하고 어디 하나 빠지는 구석이 없지 않냐. 그런데 뭔가 더 친해질 기회가 없었다"고 답했다. 만날 자리를 자주 만들겠다는 말에는 "기회만 만들어주시면 저야 감사하죠"라고 반겼다.류효영은 제작진 인터뷰에서 "평소에 제가 호감이 있었던 터라 이대로 가만히 있으면 기회를 놓치겠다 싶었다"며 "용기 내 표현해보는 것도 좋을 것 같아 이런 자리를 만들게 됐다"고 출연 이유를 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr