배우 신현준의 아내가 운영하는 회사가 서울시로부터 약 3억 7000만원 규모의 홍보영상 제작 사업을 수주한 사실이 알려지면서 특혜 의혹에 휩싸였다. / 사진=텐아시아 DB

배우 신현준의 아내가 운영하는 회사가 서울시로부터 약 3억 7000만원 규모의 홍보영상 제작 사업을 수주한 사실이 알려지면서 특혜 의혹에 휩싸였다. 신현준이 무보수 서울시 명예시장으로 활동하고 있는 가운데, 아내 회사 측은 충분한 제작 경험과 전문성을 갖추고 있다며 반박에 나섰다.6일 신현준의 아내가 대표로 있는 제이스앤리버는 공식 입장을 내고 서울시 홍보영상 제작 사업을 둘러싼 의혹에 대해 해명했다.제이스앤리버 측은 "일부 보도에서 서울시 관련 영상 제작 실적이 7편으로 언급된 것과 달리, 실제로는 2년에 걸쳐 총 18편의 롱폼 영상을 제작했다"고 밝혔다.영상 제작 전문성이 부족하다는 지적에 대해서도 반박했다. 회사 측은 "2022년 법인 설립 당시부터 영화 제작업, 광고·홍보 영상 제작업, 에이전시업 등 콘텐츠 제작 관련 사업을 사업 목적에 포함하고 있었으며, 서울시 사업 이전부터 자체 뉴미디어 콘텐츠 제작 및 국내외 기업과의 협업을 통해 관련 실적과 포트폴리오를 축적해왔다"고 설명했다.이어 신현준의 아내에 대해 "대표이사 역시 영상 콘텐츠 기획·제작, 엔터테인먼트 비즈니스, 문화행사 운영 등 콘텐츠 산업 전반에서 10년 이상 실무 경험을 쌓아온 전문 여성 기업인"이라고 강조했다.앞서 서울시의회 문화체육관광위원회 윤선희 의원은 지난 4일 서울시 홍보기획관 소관 행정사무감사에서 제이스앤리버가 서울시와 체결한 홍보영상 제작 계약의 적정성에 의문을 제기했다.윤 의원에 따르면 제이스앤리버는 신현준이 출연하는 서울시 유튜브 콘텐츠 등을 제작하며 총 3억 7565만원 규모의 계약을 체결했다. 윤 의원은 해당 업체가 본래 가방과 의류, 잡화 디자인 등을 영위하던 회사라는 점을 문제 삼았다. 지난해 3월 영상 제작 관련 업종을 법인 등기에 추가한 뒤 서울시 사업을 수주했다는 주장이다.윤 의원은 "등기에 업종만 추가됐을 뿐 이 회사의 본래 업무는 패션 회사, 가방 회사"라며 "명예시장의 배우자라는 이유로 서울시 계약을 수주한 것도 납득이 안 되는데 가방 회사가 억대의 공공 영상을 수주하는 것이 정당하다고 보느냐"고 지적했다.이어 "합리적으로 의심해 보면 앞에서는 신현준 씨가 무보수 명예시장으로 멋있게 활동하고 뒤에서는 가족 법인을 챙겨주는 것밖에 안 된다"며 특혜 의혹을 제기했다. 신현준은 지난해 9월 배우 정준호, 배구선수 김연경 등과 함께 서울시 명예시장으로 위촉됐다. 명예시장은 시민들의 의견을 시정에 반영하기 위해 운영되는 무보수 명예직이다.신현준의 명예시장 활동과 아내 회사의 서울시 계약을 둘러싼 의혹이 불거진 가운데, 제이스앤리버 측은 관련 자료를 통해 사실관계를 소명하겠다는 입장이다. 회사 측은 "이번 서울시의회 행정사무감사와 관련해 필요한 자료 제출과 사실 확인 절차에 성실히 협조하고, 계약 및 사업 수행 관련 객관적인 자료를 바탕으로 제기된 의문에 대해 명확히 소명할 예정"이라고 밝혔다.서울시의회 행정사무감사와 관련해 최근 일부 보도를 통해 제이스앤리버의 설립 배경과 사업 수행 역량, 서울시 홍보 콘텐츠 제작 과정 등에 대한 여러 의문이 제기되고 있어 회사의 공식 입장문을 전달드립니다.제이스앤리버는 일부 보도에서 서울시 관련 영상 제작 실적이 7편으로 언급된 것과 달리, 실제로는 2년에 걸쳐 총 18편의 롱폼 영상을 제작했습니다.또한 제이스앤리버는 2022년 법인 설립 당시부터 영화 제작업, 광고·홍보 영상 제작업, 에이전시업 등 콘텐츠 제작 관련 사업을 사업 목적에 포함하고 있었으며, 서울시 사업 이전부터 자체 뉴미디어 콘텐츠 제작 및 국내외 기업과의 협업을 통해 관련 실적과 포트폴리오를 축적해 왔습니다.대표이사 역시 영상 콘텐츠 기획·제작, 엔터테인먼트 비즈니스, 문화행사 운영 등 콘텐츠 산업 전반에서 10년 이상 실무 경험을 쌓아온 전문 여성 기업인입니다.제이스앤리버는 이번 서울시의회 행정사무감사와 관련해 필요한 자료 제출과 사실 확인 절차에 성실히 협조하고, 계약 및 사업 수행 관련 객관적인 자료를 바탕으로 제기된 의문에 대해 명확히 소명할 예정입니다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr