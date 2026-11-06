사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 미니 8집 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'의 리믹스 앨범을 추가로 발매했다.싸이커스는 6일 오후 2시 각종 음원 플랫폼에 '다이너마이트' 리믹스 앨범을 공개했다. 지난 2일 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)'을 발표한 지 나흘 만이다.'다이너마이트'는 정해진 길에서 벗어난 이들이 서로를 발견하고 자신들만의 방향을 찾아가는 과정을 표현한 곡이다. 특히 멤버 민재가 프로듀싱에 참여한 노래가 싸이커스의 타이틀곡으로 선정된 것은 이번이 처음이다.이번 컴백에는 다른 음악가들도 참여했다. 지난 2일 공개된 '다이너마이트' 뮤직비디오에는 록 밴드 노브레인의 이성우가 특별출연했다. 이어 5일에는 래퍼 겸 기타리스트 한요한이 참여한 라이브 클립을 선보였다. 한요한은 영상에서 기타 솔로를 직접 연주했다.미니 8집은 발매 이후 국내외 음반 차트에 진입했다. 써클차트 리테일 앨범 차트 일간 부문에서 1위를 기록했고, 한터차트 일간 음반 차트에서는 2위에 올랐다. 여러 국가와 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에도 진입했다. 타이틀곡 '다이너마이트'는 벅스 실시간 차트에서 3위를 차지했다.싸이커스는 이번 리믹스 앨범에 원곡을 다르게 편곡한 세 가지 버전을 수록했다. 'DIENAMITE (Rico Ver.)'(리코 버전), 'DIENAMITE (Speed Up Ver.)'(스피드 업 버전), 'DIENAMITE (Speed Down Ver.)'(스피드 다운 버전) 등이다. 각 트랙은 원곡의 속도와 사운드 구성을 달리한 것이 특징이다.이 가운데 '리코 버전'은 베이스와 기타 사운드에 변화를 줬다. 낮고 묵직한 베이스에 디스토션을 적용한 기타 연주를 결합해 원곡보다 어둡고 거친 분위기로 편곡했다. 곡의 전개 방식에도 차이를 뒀다. 싸이커스는 음원 발매와 함께 해당 버전의 비주얼라이저 영상도 공개했다.한편 싸이커스는 6일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 차례로 출연해 '다이너마이트' 무대를 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr