곽윤기, 한 달 카드값이 직장인 연봉 수준…거액 지출한 이유 알고 보니 ('돈쭐청문회')

전 쇼트트랙 선수 곽윤기 / 사진=텐아시아 DB

전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기가 한 달 카드값으로 2800만 원을 지출했다고 밝혔다.5일 유튜브 채널 '채널크크'에는 웹 예능 '돈쭐청문회' 4화가 공개됐다. 게스트로 출연한 곽윤기는 코미디언 박영진 등과 함께 소비 습관과 자산 관리에 관한 이야기를 나눴다.곽윤기는 지난달 카드값이 2800만 원에 달했다고 털어놨다. 박영진이 지출 내역을 묻자 그는 "월드컵 가거나 해외 촬영하는 등 유튜브 진행비로 썼다"고 설명했다. 이어 "저 포함 4명이 갔는데 나머지 3명의 경비까지 제가 다 냈다"고 덧붙였다.곽윤기는 매달 100만 원의 연금을 받고 있다는 사실도 공개했다. 재산을 얼마나 모았느냐는 질문에 그는 "잘 모은 것 같다. 자산은 좀 늘었다"며 "저는 죽을 때까지 나오는 연금 100만 원이 있다"고 답했다.이에 박영진은 "곽윤기 선수는 10년 동안 메달을 수백 개 딴 걸로 알고 있는데 100만 원은 너무 적은 거 아니냐"며 의아해했다. 곽윤기는 "최대한도가 정해져 있다"고 설명했다. 이어 19살 때부터 연금을 받았으며 처음에는 부모님께 드렸지만 현재는 모아두고 있다고 전했다.곽윤기는 2010년 밴쿠버 동계올림픽과 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 계주에서 각각 은메달을 획득했다. 현재는 다양한 유튜브 콘텐츠와 방송 프로그램에 출연하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr