우서윤, 성형 논란 한창이었는데…콩알만한 소두 자랑

성형 논란으로 화제를 모았던 우서윤이 근황을 공개했다.우서윤은 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재하며 일상을 공유했다.공개된 사진 속 우서윤은 한 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 검은색 상의를 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 그는 차분하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 특히 또렷한 이목구비와 날렵한 턱선, 작은 얼굴이 눈길을 끌었다.우서윤은 한 손으로 휴대전화를 귀에 댄 채 미소를 짓고 있다. 테이블 위에는 음료와 디저트가 놓여 있어 한가로운 일상의 분위기를 더했다. 올블랙 패션에 목걸이로 포인트를 준 스타일링 역시 돋보였다.앞서 우서윤은 외모 변화로 성형 논란에 휩싸이며 온라인상에서 화제를 모은 바 있다. 이번 근황에서도 인형 같은 비주얼과 한층 성숙해진 분위기로 시선을 사로잡았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr