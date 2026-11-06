/사진=베스티 공식 SNS

그룹 베스티(BESTie)의 '연애의 조건(Love Options)'이 국내 음원 차트에서 역주행한 데 이어 해외 차트에서도 상위권에 올랐다.지난 5일 오전 기준 '연애의 조건'은 대만 스포티파이와 아이튠즈 차트에서 나란히 1위를 기록했다. 스포티파이에서는 기존 3위에서 두 계단 상승했고, 아이튠즈에서는 1위를 유지했다.다른 아시아 지역에서도 성적을 냈다. '연애의 조건'은 아이튠즈 홍콩 차트 3위와 말레이시아 차트 6위에 올랐다. 애플뮤직에서는 대만 2위, 홍콩 5위를 기록했다.음악 검색 플랫폼 샤잠에서도 여러 국가의 차트에 진입했다. 필리핀과 베트남, 중국, 일본, 싱가포르, 태국, 한국 등 총 7개국에서 10위 안에 이름을 올렸다. 대만뿐 아니라 아시아 여러 지역에서 해당 곡에 대한 관심이 나타나고 있는 것이다.국내 음원 차트에서도 순위가 상승했다. '연애의 조건'은 최근 베스티가 출연한 MBC '쇼! 음악중심' 방송 이후 멜론 TOP100에서 14위까지 올라 자체 최고 순위를 경신했다.앞서 '연애의 조건'은 각종 숏폼 콘텐츠를 통해 다시 관심을 받기 시작했다. 이후 베스티 멤버들이 재결합해 약 4000일 만에 완전체로 음악방송 무대에 오르면서 국내 차트에서도 순위가 높아졌다.음악방송 출연 이후 공개된 '연애의 조건' 무대 영상도 조회수를 늘리고 있다. 무대 영상과 풀캠 영상의 합산 조회수는 756만 회를 넘어섰다. 두 영상에 달린 댓글도 총 1만4000여 개로 집계됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr