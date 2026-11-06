박소진이 '내가 떨릴 수 있게'에서 자유분방한 성격의 캐릭터를 선보였다. / 사진제공=티빙 ‘내가 떨릴 수 있게’

박소진이 '내가 떨릴 수 있게'에서 자유분방한 성격의 캐릭터를 선보였다. / 사진제공=티빙 ‘내가 떨릴 수 있게’

배우 박소진이 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'에서 자유분방하고 사랑스러운 캐릭터를 자신만의 색깔로 소화하며 작품을 마무리했다.지난 5일 종영한 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 9, 10회에서는 진세라(박소진 분)와 민형(배윤규 분)의 관계가 그려졌다.세라는 민형과 하룻밤을 보낸 뒤 "넌 참, 연하력 밸런스가 참 훌륭하다. 그동안 즐거웠어, 이제 졸업해라"라고 말하며 관계를 끝내려 했다. 자유로운 연애관을 지닌 세라다운 반응이었다.하지만 민형은 이제부터 서로를 동등하게 알아가 보자고 제안했다. 이에 세라도 마음을 바꾸면서 두 사람은 장기적인 썸을 이어가게 됐다.박소진은 이번 작품에서 자유분방하면서도 사랑스러운 진세라 역을 맡았다. 능청스러운 표정 연기와 재치 있는 대사 소화로 캐릭터의 개성을 살렸다.박소진은 소속사 눈컴퍼니를 통해 "'내가 떨릴 수 있게'를 시청해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 진세라로 지내는 동안 정말 행복했고, 감독님 덕분에 새로운 소재와 생각들을 접할 수 있어 의미 있는 시간이었습니다. 작품을 위해 애써주신 모든 스태프분들과 배우분들께도 감사의 말씀을 전하며 앞으로 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다."라고 종영 소감을 밝혔다.박소진은 2027년 공개 예정인 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'로 시청자들과 다시 만난다. 극 중 친화력이 뛰어난 '봉주르' 술집 사장 윤영희 역을 맡는다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr