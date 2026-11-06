클로즈 유어 아이즈 / 사진=언코어

클로즈 유어 아이즈 / 사진=언코어

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 첫 북미 투어를 마쳤다.클로즈 유어 아이즈(전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 지난달 21일부터 이달 4일까지 북미 8개 도시에서 첫 콘서트 투어 'BEYOND YOUR EYES'(비욘드 유어 아이즈)를 진행했다.이번 투어는 미국 애틀랜타에서 시작해 피닉스, LA, 댈러스, 올랜도, 시카고, 뉴욕을 거쳐 캐나다 토론토에서 마무리됐다. 앞서 캐나다에서 공연을 펼쳤던 클로즈 유어 아이즈는 이번에 미국 주요 도시까지 공연 지역을 넓혔다. 이 가운데 LA와 시카고 공연은 전석 매진됐다.투어 기간에는 미국 기상캐스터 겸 크리에이터 닉 코시어(Nick Kosir)와 협업하기도 했다. '댄싱 웨더맨(Dancing Weatherman)'으로 알려진 닉 코시어는 인스타그램에서 약 315만 명의 팔로워를 보유하고 있다.음원 차트에서도 성적을 냈다. 클로즈 유어 아이즈의 네 번째 미니앨범 '256th Note' 수록곡 'Open Your Eyes'(오픈 유어 아이즈)는 음악 검색 플랫폼 샤잠(Shazam)의 한국 지역 바이럴 차트에서 1위에 올랐다. 같은 지역 TOP50과 TOP200 차트에서는 각각 2위를 기록했다.한편 클로즈 유어 아이즈는 오는 20일부터 22일까지 서울 코엑스아티움에서 팬 콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어'를 연다. 총 3회 공연의 티켓은 모두 매진됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr