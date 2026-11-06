가수 하성운이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 찬 바람 부는 날, 따뜻한 차 한잔 나누고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 29일부터 지난 4일까지 '찬 바람 부는 날, 따뜻한 차 한잔 나누고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 지난달 17일부터 18일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열린 'NOL FESTIVAL' 무대에 올랐다. 지난 7월에는 서울 연세대학교 대강당에서 열린 '2026 RETRO & NEWTRO MUSIC' 공연에 참여하는 등 다양한 무대를 통해 팬들과 만나고 있다.2위에는 그룹 더보이즈의 현재가 이름을 올렸다. 현재는 지난 8월 배우 신혜선, 박희순 등이 소속된 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈는 지난 9월 신생 레이블 세븐에잇레코즈에서 단체 활동을 이어가기로 했다. 현재는 개인 활동과 그룹 활동을 병행하며 활동 영역을 넓혀갈 예정이다.3위는 가수 겸 배우 차은우가 차지했다. 차은우는 지난해 7월 입대해 현재 육군 군악대에서 복무 중이다. 군 복무에 앞서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 촬영에 참여했으며, 해당 작품은 지난 5월 공개됐다. 가수와 배우를 오가며 활동해 온 그는 군 복무 중에도 팬들의 관심을 받고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 가수는?', '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 남자 가수는?', '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '핫팩 들고 함께 밤낚시 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr