배우 이주승이 '나 혼자 산다'에서 농촌 생활을 즐긴다. / 사진=텐아시아DB

배우 이주승이 '나 혼자 산다'에서 농촌 생활을 즐긴다. / 사진제공=MBC

최근 '나 혼자 산다'에서 새집을 공개했던 이주승이 이번에는 지인의 농막을 찾아 텃밭 일을 돕고 직접 수확한 농작물로 식사를 즐긴다.6일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 이주승이 화가 지인의 초대를 받아 농막을 방문하는 모습이 그려진다.그동안 배우뿐 아니라 작가와 감독으로도 활동해 온 이주승은 바쁜 일상에서 벗어나 자연 속에서 하루를 보낸다. 전시회를 통해 인연을 맺은 지인을 찾아간 그는 직접 준비한 선물을 건넨다. 예상치 못한 선물의 모습에 지인이 놀라자 이주승은 "안 믿기세요?"라며 자신감을 보인다.이후 이주승은 지인의 가족이 가꾼 텃밭에서 본격적인 농사일에 나선다. 호미를 들고 고구마와 호박, 배추, 무 등을 수확하며 평소와 다른 시간을 보내는 것. 그러나 작업 도중 갑자기 무언가를 발견하고 매우 놀라는 모습이 포착돼 궁금증을 자아낸다.농사일을 하면서도 이주승 특유의 엉뚱한 대화는 계속된다. 그는 고구마의 탄생 과정부터 펭귄과 이글루의 관계까지 예상하기 어려운 주제를 꺼낸다. 이야기를 듣던 지인은 "무슨 말 하는 거야?"라며 당황해 웃음을 안긴다.텃밭 일을 마친 뒤에는 지인이 직접 만든 화덕 피자를 맛본다. 눈앞에서 반죽을 돌려 피자를 완성하는 모습에 놀란 이주승은 한입 맛본 뒤 "대박이다"라며 감탄한다. 이어 두 사람은 화덕에서 만든 음식들로 식사를 이어간다.평소 성수동을 중심으로 일상을 공개했던 이주승이 자연 속에서 어떤 하루를 보낼지 관심이 쏠린다. 특히 농사일 도중 그를 놀라게 한 사건의 정체도 방송을 통해 공개될 예정이다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr