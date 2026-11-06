배우 김광규가 싱가포르에서 촬영을 진행 중이다. / 사진=김광규 SNS

배우 김광규가 싱가포르에서 촬영을 진행 중이다. / 사진=김광규 SNS

배우 김광규가 싱가포르에서 촬영을 진행 중이다. / 사진=김광규 SNS

배우 김광규가 싱가포르에서 촬영을 진행 중이다. / 사진=김광규 SNS

배우 김광규가 '비서진' 촬영 후일담을 전했다.김광규는 6일 자신의 인스타그램에 "이번 특별 게스트는 무려 강남!🎢"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김광규가 배우 이서진, 하지원, 방송인 강남과 함께 싱가포르의 유명 관광지를 즐기고 있는 모습. SBS 예능 '비서진' 촬영 중인 것으로 보인다.특히 김광규는 이서진과 우산 하나를 가지고 티격태격하는 면모도 보여 구체적인 상황에 대한 궁금증을 높였다. 김광규는 "싱가포르 놀이기구 뽀개기부터 시작해서 아주 혼을 쏙 빼놓고 갔다🔥"면서 후기를 전하기도 했다.한편 김광규는 이서진과 함께 '비서진'에 고정 출연 중이다. 두 사람이 스타들의 전담 비서가 돼 일상을 함께하는 프로그램이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr