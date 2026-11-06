이창동 감독이 베니스국제영화제 당시 일화를 털어놨다. / 사진제공=넷플릭스

이창동 감독이 베니스국제영화제 당시 일화를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

이창동 감독이 베니스국제영화제에서 설경구가 눈물 흘렸던 일화를 언급했다.6일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'을 연출한 이창동 감독을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.베니스 영화제 당시 설경구가 눈물을 쏟는 모습으로 많은 화제가 됐다. 이창동 감독은 당시 상황을 회상하며 "그렇게 울고 있는 줄 몰랐다"고 언급했다.이창동 감독은 "설경구는 원래 잘 운다"며 "감정이 풍부하다"고 설명했다. 이어 "베니스 전에 우리끼리 기술 시사를 하면서 봤다"며 "그땐 문제 있는 것만 찾으니까 영화가 안 보인다. 베니스에서 관객과 같이 영화를 보니 여러 생각이 들었을 것"이라고 추측했다. 그러면서 "다른 거 신경 쓰느라 볼 여유가 없었는데 나중에 보니 울고 있더라"며 "왜 저렇게 우나 싶었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.베니스 현지 관객의 긍정적인 반응도 전했다. 이창동 감독은 "관객들의 표정, 눈빛 이런 걸 봤을 때 생각했던 것보다 더 뜨겁게 받아들여진 것 같았다"며 벅찬 감정을 나타냈다. 그러면서 "빠르게 보는 게 익숙해진 일반 관객은 어떻게 받아들일까 기대되기도 한다. 새로운 도전"이라고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 지난 9월 23일 일부 극장에서 개봉한 뒤 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr