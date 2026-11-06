이창동 감독이 설경구, 전도연과 재회한 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

이창동 감독이 설경구, 전도연과 재회한 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

이창동 감독이 '가능한 사랑'에서 배우 설경구, 전도연과 재회한 소감을 밝혔다.6일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'을 연출한 이창동 감독을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.이창동 감독은 "나는 영화를 힘들게 찍는다"라고 고백했다. 이 이유 중 하나로 영화 속 인물이 진짜 인물이 아닌 연기를 잘하는 것처럼 보일 때가 있다고 털어놨다. 이 감독은 "이런 것들이 나를 현장에서 계속 고민하게 하고 괴롭힌다"며 "나 스스로 가지고 있는 기준이라 더 힘들다"고 말했다. 그러면서도 "이번에는 그렇게 힘들지 않았다"고 밝혔다.이창동 감독은 자신의 기준을 내려놨다고 밝히면서도 주연 배우 네 명 덕분에 수월했다고 밝혔다. 그는 네 명의 배우에 대해 "연기를 잘한다고 느껴지지 않고 그 인물로 살고 있는 것처럼 느껴졌다"고 칭찬했다.전도연, 설경구와의 인연도 언급했다. 이창동 감독은 앞서 전도연과 '밀양', 설경구와 '박하사탕'과 '오아시스'로 호흡을 맞췄다. 이창동 감독은 "전도연, 설경구와 오랜만에 만났는데 그때는 그들도 굉장히 젊었기 때문에 뭔가를 해내야 한다는 생각 때문에 스스로 치열하게 싸웠다"고 털어놨다. 하지만 20년 가까이 지난 지금은 달랐다. 이 감독은 "두 사람 다 친구처럼 친해졌다"며 "배우와 감독으로 다시 만났다기보다 그냥 서로를 잘 이해하는 사람들끼리 같이 일하는 느낌이었다"고 만족감을 나타냈다.'가능한 사랑'은 지난 9월 23일 일부 극장에서 개봉한 뒤 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr