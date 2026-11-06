육성재가 기억에 남는 오디션 일화를 전했다. / 사진=텐아시아DB

육성재가 '후아유-학교 2015' 오디션 현장에서 겪은 일화를 공개했다. / 사진=SBS '거장항준' 방송 화면 캡처

그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 과거 오디션장에서 감독에게 무례한 말을 들었던 경험을 털어놨다.5일 방송된 SBS '거장항준'에는 배우 박민영과 육성재가 출연했다. 이날 육성재는 기억에 남는 오디션을 묻는 말에 2015년 방영된 드라마 '후아유-학교 2015'를 언급했다.육성재는 당시 비투비 활동으로 바쁜 시기를 보내고 있었다고 밝혔다. 그는 "많은 신인 배우가 원하는 작품이었는데 무슨 작품인지도 모르고 갔다"며 당시 상황을 떠올렸다. 연기 경험이 많지 않았던 만큼 현장에서 받은 대본을 읽으며 긴장한 채 오디션에 임했다고 덧붙였다.그러나 심사 도중 감독의 발언에 기분이 상했다고 고백했다. 육성재는 자신이 비투비 소속이라고 소개하자 감독이 "비투비? 뭐야. 듣보네 완전? 그런 거 하면 뭐 되나?"라고 말했다고 전했다.육성재는 처음에는 참았지만 비슷한 발언이 이어지자 결국 항의했다고. 그는 "너무 화가 나서 얼굴이랑 귀까지 시뻘게진 상태로 '감독님 그래도 이렇게 열심히 하는 사람한테 그런 식으로 말씀하시는 건 아닌 것 같다'라고 말하고 그냥 나왔다"고 설명했다.오디션장을 나온 뒤에는 배우 활동을 포기할 생각까지 했다고 한다. 육성재는 "'나는 이 바닥에선 못 하겠다'고 생각했다. 열심히 아이돌이나 해야겠다고 마음먹었다"고 회상했다.하지만 예상과 달리 감독에게 다시 연락이 왔다. 육성재는 당시 지원했던 배역이 분노조절장애가 있는 학생 공태광이었다며 감독이 의도적으로 자신의 화를 유발한 것이었다고 밝혔다. 이후 한 차례 더 오디션을 거쳐 해당 역할에 캐스팅됐다고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr