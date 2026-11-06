가수 레이디제인은 쌍둥이 딸을 양육하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '레이디제인' 영상 캡처

가수 레이디제인이 아기 옷 가격을 보고 놀라움을 감추지 못했다. / 사진=유튜브 채널 '레이디제인' 영상 캡처

가수 레이디 제인이 쌍둥이 딸의 옷을 고르던 중 예상보다 비싼 가격에 놀랐다.5일 유튜브 채널 '레이디제인'에는 '이제 사람을 키우는 기분? 말이 통하기 시작하면서 벌어지는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 레이디 제인이 남편 임현태, 쌍둥이 딸들과 함께 쇼핑에 나선 모습이 담겼다.레이디 제인은 아기 옷 매장을 둘러보다 마음에 드는 외투를 발견했다. 그는 "너무 귀엽다"며 관심을 보이다가도 "비싸겠다"며 가격표를 확인했다.외투 한 벌의 가격은 36만 8000원이었다. 이를 본 레이디 제인은 당황한 반응을 보였다. 이어 "두 벌 사려면 70만 원"이라고 말하며 쌍둥이에게 같은 옷을 사줄 경우 필요한 금액을 계산했다.쇼핑에 앞서 부부는 잠든 딸들을 위해 주차장에서 한동안 시간을 보내기도 했다. 레이디 제인은 "애들 잠들어서 주차장에서 깰 때까지 기다리고 있다"며 작은 목소리로 상황을 설명했다.임현태는 "근데 이 시간이 제일 행복하다"고 말하며 잠시 찾아온 휴식을 반겼다. 이어 "내가 오늘 6시에 일어났는데 지금 핸드폰을 처음 본다"며 쌍둥이를 돌보느라 바빴던 하루를 전했다.한편 레이디 제인은 2023년 10살 연하의 배우 임현태와 결혼했다. 두 사람은 지난해 7월 쌍둥이 딸을 얻었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr