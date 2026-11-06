유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

'라이어' 유연석이 데이트 이후 성폭행 혐의로 경찰 조사를 받는 인물을 연기하며 극의 긴장감을 높이고 있다.6일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 MBC 금토드라마 '라이어'에서 민준호 역을 맡은 유연석의 촬영 비하인드 사진을 공개했다.'라이어'에서 민준호는 심장외과 전문의이자 홀로 아들을 키우는 아버지다. 아들의 학교 교사인 강지선(서현진 분)과 호감을 나누며 데이트를 가졌지만 다음 날 강지선이 그를 경찰에 신고하면서 예상치 못한 상황에 놓인다. 강지선은 데이트 당시 강제적인 일이 있었다고 주장하는 반면 민준호는 이를 부인하며 억울함을 호소하고 있다.공개된 사진에는 사건 전후로 달라진 민준호의 모습이 담겼다. 강지선과 처음 가까워지는 장면에서 유연석은 설렘과 긴장이 섞인 표정으로 상대를 바라본다. 자연스러운 미소와 농담을 주고받는 모습에서는 두 사람 사이에 형성된 호감이 전해진다.그러나 경찰 조사를 받은 뒤에는 분위기가 달라진다. 유치장에서 나와 귀가하는 장면에서는 굳은 표정으로 복잡한 심경을 표현했다. 이후 오해를 풀기 위해 강지선을 찾아가는 장면에서도 억울함과 답답함이 뒤섞인 모습을 보여준다.유연석은 이처럼 같은 인물이 짧은 시간 안에 전혀 다른 상황에 놓이는 과정을 표정과 말투의 변화로 표현했다. 데이트 당시의 여유로운 모습과 경찰 조사 이후 감정을 억누르는 태도가 대비되면서 민준호의 심리 변화가 더욱 두드러진다.앞서 방송된 '라이어'에서는 민준호와 강지선이 사건 당일 밤에 대해 서로 다른 주장을 펼치는 모습이 그려졌다. 특히 거짓말탐지기 조사에서 강지선이 거짓말을 한 것으로 나타났지만 두 사람의 갈등은 끝나지 않았다. 사건을 둘러싼 진실 공방이 본격화된 만큼 민준호가 앞으로 어떤 행보를 보일지도 관심을 모은다.'라이어'는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr