그룹 엑소 여섯 번째 단독 콘서트 투어 앙코르 공연 포스터. / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소(EXO)의 서울 앙코르 콘서트가 전 세계 23개 지역, 757개 영화관에서 생중계된다.엑소는 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어의 앙코르 공연 'EXO PLANET #6 - EXhOrizon [dot] -'을 개최한다. 이번 공연은 전 회차 매진됐다.마지막 날인 8일 공연은 전 세계 영화관에서 라이브 뷰잉으로 상영된다. 한국을 비롯해 일본, 홍콩, 싱가포르, 태국, 호주, 미국, 멕시코, 브라질, 스페인 등 23개 지역의 757개 영화관에서 현장 공연을 실시간으로 관람할 수 있다.영화관 상영과 별도로 온라인 생중계도 진행된다. 7일 공연은 비욘드 라이브(Beyond LIVE)와 위버스를 통해 송출돼 공연장을 찾지 못하는 팬들도 시청할 수 있다.이번 앙코르 공연은 지난 4월 시작된 엑소의 여섯 번째 단독 콘서트 투어를 마무리하는 자리다. 엑소는 앞서 전 세계 14개 지역에서 27회 공연을 진행했으며, 모든 회차가 매진됐다.엑소는 올해 1월 정규 8집 'REVERXE'(리버스)를 발매하며 약 2년 6개월 만에 그룹 활동을 재개했다. 해당 앨범으로 통산 여덟 번째 밀리언셀러를 기록했고, 국내 음악방송에서 5관왕에 올랐다.엑소는 이번 서울 앙코르 공연을 끝으로 올해 진행한 월드투어 일정을 마무리한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr