'연애박사'가 종영까지 2회를 남겨두고 있다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'연애박사'가 종영까지 2회를 남겨두고 있다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 추영우와 김소현이 '연애박사' 종영을 앞두고 시청자들에게 감사 인사를 건넸다. 두 사람은 마지막 방송에서 주목할 부분으로 박민재와 임유진의 선택을 꼽았다.6일 ENA 드라마 '연애박사'가 촬영 현장 사진을 공개했다. '연애박사'는 저마다 상처를 가진 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)이 서로를 만나 변화하는 과정을 그린 작품이다. 두 사람의 사랑뿐 아니라 대학원생들의 일상과 고민도 함께 다뤘다.공개된 사진 속 추영우와 김소현은 대본을 살펴보고 촬영 장면을 모니터링하고 있다. 두 사람은 극 중 서로에게 끌리면서도 쉽게 마음을 나타내지 못하는 인물들을 연기했다. 박혁권, 서정연, 김민석, 이창훈, 장인섭, 이규성, 이석형, 김민, 임진효, 박하랑, 심혜진 등도 출연해 다양한 인물들의 이야기를 보여줬다.지난 방송에서는 서로를 향한 마음이 남아 있지만 상처 때문에 다시 엇갈리는 박민재와 임유진의 모습이 그려졌다. 두 사람이 관계를 회복할 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, 추영우와 김소현은 종영 소감을 밝혔다.추영우는 "그동안 '연애박사'를 시청해 주시고 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 훌륭하신 감독님과 스태프분들, 배우분들 덕분에 촬영하는 동안 많은 걸 배우고 느낄 수 있었던 값진 시간이었다"고 말했다. 이어 "시청자분들이 보내주신 관심과 사랑 덕분에 더욱 뜻깊게 마무리할 수 있게 됐고, 제 마음에 오래도록 남을 따뜻한 작품이 여러분께도 따스한 기억으로 남았으면 좋겠다"고 밝혔다.김소현은 "'연애박사'를 통해 안판석 감독님과 함께할 수 있어 정말 영광이었다. 짧은 시간 동안 휘몰아치는 인물들처럼 저 역시 작품에 깊이 동화되어 함께 울고 웃으며 많은 것을 배우고 느낄 수 있었다"고 전했다. 그러면서 "유진이를 이해해 주신 분들, 때론 미워하기도, 또 한껏 안아주며 함께해 주신 분들께 진심으로 감사하다는 말씀을 전하고 싶다"고 했다.'연애박사' 11회는 오는 9일 밤 10시에 방송된다. KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr