송해나가 소개팅에 나선다./사진제공=채널A

송해나가 소개팅에 나선다./사진제공=채널A

송해나(39)가 ‘교장’ 이승철의 주선으로 ‘훈남 비주얼’의 상대와 소개팅을 한다.6일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 ‘연애부장’ 송해나가 ‘10년 지기’ 절친인 개그우먼 이국주, EXID 혜린과 함께 ‘교장’ 이승철을 기다리던 중, 이승철의 깜짝 주선으로 방송 최초 ‘소개팅’을 진행하는 모습이 담긴다.갑작스러운 만남에 나서게 된 송해나는 이국주, 혜린과 “상대가 마음에 들면 직원에게 ‘담요’를 요청하자”라며 그들만의 시그널을 빠르게 짠다. 직후 훤칠한 비주얼의 소개팅 상대가 등장하고, 다소 기묘한 3대 1 대면에 이국주와 혜린은 “우리가 눈치 없는 애들이 아니다”라며 “송해나와의 만남에서 가장 큰 산을 먼저 넘으시는 것”이라며 유쾌하게 분위기를 띄운다. 이후로도 두 사람은 “혹시라도 우리가 빠져야 한다면 ‘윙크’를 날려달라”라고 당부한 뒤 눈앞에서 소개팅을 직관한다.소개팅남은 송해나가 ‘나이’를 비롯해 원하는 조건에 부합하는지를 묻자 “(송)해나 님이라면 무슨 조건이든 (신경 쓰지 않는다)”라고 직진한다. 직후 소개팅남은 “사실 해나 님을 위해 준비했다”라며 취향을 저격하는 깜짝 선물을 건네고, “솔직히 너무 예쁘셔서 깜짝 놀랐다. 실물이 훨씬 더 예쁘신 것 같다”라며 후진 없는 플러팅을 날린다.스튜디오에서 ‘찐친 동생’의 소개팅을 과몰입하며 지켜보던 탁재훈은 “승철 형, 선수를 보내면 어떡해요”라고 너스레를 떤다. 이어 “저 친구 기본기가 탄탄하네, 우리가 현역 때 날리던 멘트인데”라며 감탄한다.화기애애한 분위기 속, 두 사람은 끊임없이 대화를 이어가 이국주와 혜린마저 대리 설렘에 빠지게 한다. 이어 결혼식과 2세 계획 등 ‘딥’한 대화까지 나눈다. 이에 실시간으로 분위기를 살피던 이국주와 혜린은 “지금 담요 필요하지 않아?”라고 물으며 ‘시그널’을 보낸다. “그동안 확 꽂히는 사람이 없어 연애를 오래 쉬었다”라는 송해나가 ‘직진남’의 거침없는 행보에 빠져들 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr