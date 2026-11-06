배우 김유정, 박진영, 김현주, 이무생이 '100일의 거짓말'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진제공=tvN

배우 김현주와 이무생이 '100일의 거짓말'에서 서로를 향한 감정을 드러내며 로맨스에 변화를 예고했다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 측은 6일 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)이 서로를 끌어안은 모습이 담긴 포스터를 선보였다. 앞서 공개된 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)의 포스터에 이어 두 번째로 공개된 커플 포스터다.앞선 방송에서는 김태웅이 사토 신이치(진선규 분)의 과거를 알게 됐다. 사토 신이치가 조선인 23명을 학살한 계암리 사건을 주도했다는 사실이 밝혀진 것. 김태웅은 그를 찾아가 분노를 쏟아냈지만, 사토 신이치는 자신의 행동을 후회하지 않았다.이들의 대화는 이가경도 우연히 듣게 됐다. 퇴근 후 폭탄을 숨기기 위해 집무실로 돌아온 이가경은 두 사람의 이야기를 들었고, 김태웅은 그에게 일부러 모진 말을 내뱉었다. 그러나 이가경은 "울지 말아요, 김태웅 통역관님"이라며 그를 위로했다.이러한 전개에 이어 지난 3일에는 빗속에서 포옹하는 이가경과 김태웅의 모습이 포스터를 통해 공개됐다. '더는, 숨길 수 없었다'라는 문구가 더해지면서 서로를 향한 감정을 감춰왔던 두 사람의 관계에도 변화가 있을 것으로 보인다.이번에는 유소란과 유필립의 관계에 관심이 쏠린다. 새 포스터에는 두 사람이 조심스럽게 서로를 끌어안은 모습이 담겼다. 특히 '서로의 마음을 모르는 척하는 것이 때로는 최선이기도 하니까요'라는 유필립의 대사가 적혀 있어 두 사람이 어떤 이유로 감정을 숨겨왔는지 궁금증을 더한다.제작진은 "조선총독부의 기송관 개통식 기념 연회를 무대로 구국단의 새로운 거사가 펼쳐지며 2막의 포문을 연다"고 밝혔다. 이어 "이가경, 김태웅, 유소란, 유필립이 그려갈 위태롭지만 설레고 애틋하고도 아름다운 로맨스도 놓치지 말고 지켜봐 달라"고 덧붙였다.'100일의 거짓말' 9회는 오는 7일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr