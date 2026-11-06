'라이어' 3회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'라이어' 3회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'라이어' 유연석이 서현진에 대한 데이트 강간 혐의를 부인한 가운데, 두 사람의 진실 공방이 더욱 거세진다.6일 방송되는 MBC 금토드라마 '라이어' 3회에서는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 병원에서 다시 마주하는 모습이 그려진다.앞서 심장외과 전문의 민준호와 초등학교 사서교사 강지선은 서로에게 호감을 느끼고 첫 데이트를 가졌다. 그러나 다음 날 강지선이 민준호를 경찰에 신고하면서 상황이 달라졌다. 강지선은 데이트 당일 밤 강제적인 일이 있었다고 주장했지만, 민준호는 강제성은 없었다며 혐의를 부인했다.이후 진행된 거짓말탐지기 조사에서는 강지선이 거짓말을 한 것으로 나타나 반전을 안겼다. 그러나 조사 결과만으로 사건이 마무리되지는 않았으며 두 사람은 여전히 상반된 입장을 유지하고 있다.이런 가운데 공개된 3회 스틸에는 병원 복도에서 대치하는 민준호와 강지선의 모습이 담겼다. 민준호는 복잡한 표정으로 강지선을 바라보지만 강지선은 적대적인 눈빛으로 그를 응시한다. 강지선이 민준호의 근무지를 직접 찾아온 이유에도 관심이 쏠린다.특히 강지선은 민준호를 향해 "당신은 날 못 속여"라고 경고한다. 이에 민준호 역시 "난 당신이 생각하는 그런 사람이 아니에요"라고 맞서며 자신의 입장을 굽히지 않는다. 거짓말탐지기 조사 이후에도 양측의 갈등이 이어지면서 사건의 진실을 둘러싼 의문은 더욱 커질 예정이다.제작진은 "민준호와 강지선이 마주할 때 극의 긴장감이 치솟을 것이다. 보는 사람이 둘 중 누구를 의심하고 누구를 믿느냐에 따라 해당 장면의 의미가 다르게 느껴질 것"이라고 설명했다. 이어 "극 전개에 있어 중요한 장면인 만큼 유연석, 서현진 두 배우는 많이 고민하고 상의하며 촬영에 임했다. 두 배우의 엄청난 집중력에 현장 스태프들도 숨죽였다. 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.'라이어' 3회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr