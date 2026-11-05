이미지 크게보기 배우 조여정이 송혜교, 전지현 등 동갑내기 배우들 사이에서 느꼈던 고민을 털어놨다 / 사진 = 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'

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배우 조여정이 송혜교, 전지현 등 동갑내기 배우들 사이에서 느꼈던 솔직한 고민을 털어놨다.5일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '조여정이 직접 밝힌 배우로 살아간다는 것...생각보다 깊었습니다 (feat. 이창동 감독)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 조여정은 자신의 또래 배우로 전지현, 송혜교, 한지민, 공효진, 손예진 등을 언급했다. 그는 "80년, 81년, 82년생 배우들이 정말 많더라"며 "저를 포함해 그 나이대에 주연급 배우가 가장 많다"고 설명했다.그러면서 쟁쟁한 동료 배우들 사이에서 느꼈던 고민도 털어놨다. 조여정은 "이 훌륭한 사람들 사이에서 나의 연기자로서 존재감을 가질 수나 있는 걸까 싶었다. 좋은 배우들이 너무 많아서 초조하고 겁이 나고 막막했다"고 고백했다.다만 배우들 사이의 경쟁에는 다른 생각을 내비쳤다. 그는 "어차피 다 다른 거니까 매력은 다르다. 경쟁은 의미 없다. 똑같아야 경쟁이지"라며 각자의 개성을 존중했다.또한 자신의 연기 활동이 본격적으로 확장된 시점은 비교적 늦었다고 돌아봤다. 30세 무렵 영화 작업을 시작했다는 조여정은 40대에 들어서면서 다양한 작품과 역할을 만날 수 있게 됐다고 설명했다.특히 라미란, 김혜수, 이정은 등 40대 이후에도 주연으로 활약하는 선배 배우들을 언급했다. 최근 전도연과 김혜수와 연달아 작품을 함께한 조여정은 "두 선배가 우리 후배들의 천장을 마구 올려주고 있구나 싶었다"며 존경심을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr