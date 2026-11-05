사진 = 전인화 인스타그램

배우 전인화가 우아한 분위기의 화보 사진과 함께 촬영에 참여한 이들에게 감사한 마음을 전했다.전인화는 최근 자신의 인스타그램에 "시간이 흐를수록 촬영할때마다 느끼는 마음~나보다 더 나를 위해 함께 해 주시는 모든분의 마음과 노력이 늘 좋은 결과를 만든다~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전인화는 검은색 소파에 앉아 한 손으로 얼굴을 받친 채 옆을 바라보고 있다. 어깨선이 드러나는 블랙 오프숄더 의상을 입고 은은한 미소를 짓는 모습으로, 자연스럽게 넘긴 검은 단발머리가 단아한 분위기를 더한다. 가볍게 몸을 앞으로 기울인 채 다른 한쪽 팔을 아래로 늘어뜨린 포즈에서는 편안하면서도 세련된 매력이 느껴진다.특히 전인화는 화려한 장신구 없이 작은 귀걸이만 착용해 절제된 스타일링을 선보였다. 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 부드럽게 올라간 입꼬리가 어우러지며 고급스러운 비주얼을 완성했다. 검은색 의상과 소파, 밝은 배경의 대비도 전인화의 맑은 피부와 우아한 자태를 더욱 돋보이게 한다.한편 61세인 전인화는 지난 5월 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에 출연해 오랜만에 방송에서 근황을 전했다. 당시 딸이 직접 화장품 브랜드를 운영하고 있으며 아들은 음악 활동을 하고 있다고 밝혀 관심을 모았다. 특히 자녀들이 부모와 비교되는 현실에 대한 생각을 솔직하게 털어놓으며 이야기를 나눴다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr