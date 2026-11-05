사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 배우 안소희가 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진으로 청순한 매력을 뽐냈다.안소희는 최근 자신의 인스타그램에 "어느새 11월이야🙉"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안소희는 아기자기한 소품들이 진열된 매장에서 베이지색 트렌치코트를 입고 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 안소희는 진열대 위 물건에 손을 뻗은 채 입꼬리를 살짝 올려 미소 짓고 있다. 갈색 가죽 가방을 어깨에 멘 단정한 스타일링과 맑은 피부, 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 안소희는 꽃다발을 품에 안고 거리에 서서 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 발목까지 내려오는 트렌치코트에 검은색 팬츠와 흰색 신발을 매치해 편안하면서도 세련된 가을 패션을 완성했다. 흰색 포장지 사이로 노란색과 분홍색 꽃들이 모습을 드러내며 안소희의 사랑스러운 비주얼을 한층 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 안소희는 돌담을 배경으로 흰색 쇼핑백을 높이 들어 올리며 환하게 웃고 있다. 베이지색 트렌치코트와 길게 늘어뜨린 생머리가 차분한 분위기를 더하는 가운데 눈이 가늘어질 만큼 밝게 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 한 손에는 갈색 가방을 들고 다른 손으로 쇼핑백을 들어 보이는 자연스러운 포즈가 발랄한 매력을 더한다.마지막 사진에서 안소희는 매장 안 진열장 앞에 서서 흰색 새 모양의 장식품을 살펴보고 있다. 뒷모습으로도 허리 아래까지 길게 내려오는 생머리와 넉넉한 핏의 트렌치코트가 눈에 띈다. 진열장 너머로 비친 얼굴에는 은은한 미소가 번져 있으며 손으로 장식품을 가리키는 모습이 자연스럽게 담겼다.한편 1992년생으로 34세인 안소희는 2007년 원더걸스로 데뷔했다. 이후 안소희는 배우 활동과 함께 개인 유튜브 채널을 운영하며 패션, 쇼핑, 일상 콘텐츠로 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr