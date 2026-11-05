사진 = 이주연 인스타그램

사진 = 이주연 인스타그램

사진 = 이주연 인스타그램

사진 = 이주연 인스타그램

애프터스쿨 출신 배우 이주연이 다양한 스타일링이 담긴 일상 사진을 공개하며 변함없는 미모를 뽐냈다.이주연은 최근 자신의 인스타그램에 "행복했던 시간들🌱💚"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이주연은 파란색 문 앞에서 검은색 가죽 재킷과 흰색 티셔츠, 분홍빛 팬츠를 매치한 채 미소 짓고 있다. 짙은 회색 볼캡을 눌러쓰고 한 손을 주머니에 넣은 편안한 포즈로 자연스러운 매력을 드러냈다. 어깨에 멘 연보라색 가방이 캐주얼한 스타일에 사랑스러운 포인트를 더한다.이어진 사진에서 이주연은 넓은 실내 공간의 난간 앞에 서서 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 짙은 갈색 재킷과 팬츠로 차분한 분위기를 연출한 가운데 허리 아래까지 길게 내려오는 검은 생머리가 청순한 매력을 돋보이게 한다. 턱 가까이 손을 올린 포즈와 또렷한 이목구비가 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 이주연은 검은색 재킷에 회색 데님 팬츠를 입고 실내 복도에 서 있다. 몸을 살짝 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보는 모습으로 긴 생머리와 자연스러운 표정이 눈길을 끈다. 연보라색 숄더백과 편안한 신발을 매치해 꾸미지 않은 듯 감각적인 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 이주연은 화려한 장식물이 내려오는 실내 공간을 배경으로 난간에 기대어 포즈를 취하고 있다. 짙은 갈색 재킷과 팬츠를 착용한 이주연은 한 손으로 머리카락을 쓸어 올리며 고개를 숙이고 있다. 길게 흘러내린 머리카락과 자연스러운 몸짓이 어우러져 앞선 사진들과는 또 다른 분위기를 보여준다.한편 1987년생으로 39세인 이주연은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에서 젬마 역으로 특별 출연했다. 젬마는 술집에서 일하는 여자로 주인공 신혜선(사라킴 역)에게 호구를 물으면 신분세탁 다 해준다고 조언을 해주는 인물이다. 또 이주연은 드라마 '웃어라 동해야', '별별 며느리', 디즈니+ 오리지널 '키스 식스 센스'를 비롯해 영화 '불멸의 여신', '김~치!' 등 다채로운 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr