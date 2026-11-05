사진 = 정지소 인스타그램

사진 = 정지소 인스타그램

사진 = 정지소 인스타그램

배우 정지소가 깜찍한 표정과 장난기 넘치는 포즈로 사랑스러운 일상을 공개했다.정지소는 최근 자신의 인스타그램에 카메라와 필름 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정지소는 갈색 긴소매 상의와 청바지를 입고 미니마우스 머리띠를 착용한 채 미소 짓고 있다. 빨간색 물방울무늬 리본이 달린 머리띠를 양손으로 잡고 있는 모습으로, 자연스럽게 드러난 보조개와 환한 표정이 눈길을 끈다. 알록달록한 원형 장식 앞에서 장난기 어린 포즈를 취하며 발랄한 분위기를 더했다.또 정지소는 벽돌 벽을 배경으로 두 손을 포개어 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 단발머리를 귀 뒤로 넘기고 한쪽 눈을 찡긋 감으며 환하게 미소 짓는 모습이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 갈색과 빨간색이 어우러진 줄무늬 상의에 자연스러운 메이크업을 더해 맑고 귀여운 비주얼을 드러냈다.이어진 사진에서 정지소는 검은색 볼캡과 가죽 재킷을 착용하고 정면을 응시하고 있다. 머리를 뒤로 묶어 단정하게 정리한 가운데 동그랗게 뜬 눈과 살짝 내민 입술이 귀여운 표정을 완성했다. 사진 한쪽에 더해진 "?!" 문구와 어우러져 장난스러운 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "귀엽고 깜찍한 사랑스러운 막내지소", "귀여웡 ", "너무 예뻐", "귀엽구먼유", "이쁘세요", "왜이롷게까지 예쁜건데요" 등의 댓글을 달았다.한편 1999년생으로 27세인 정지소는 키 162cm에 몸무게 44kg로 알려졌으며 '태양의 노래' 이미솔 역을 연기했다. 정지소는 차기작으로 '시스터'를 선택했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr