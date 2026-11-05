사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

사진 = 진기주 인스타그램

배우 진기주가 헝가리 부다페스트에서 다양한 매력을 담은 여행 사진을 공개했다.진기주는 최근 자신의 인스타그램에 전철 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진기주는 베이지색 하이넥 재킷을 입고 야외에서 고개를 옆으로 돌린 채 미소 짓고 있다. 체크무늬 안감이 드러나는 재킷에 검은색 크로스백을 매치해 편안하면서도 세련된 여행 패션을 완성했다. 바람에 흩날리는 검은 단발머리가 얼굴을 살짝 가린 가운데 자연스러운 표정과 맑은 피부가 청순한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 진기주는 헝가리 부다페스트 국회의사당을 배경으로 카메라를 바라보고 있다. 재킷의 높은 깃 사이로 얼굴을 내민 채 입술을 살짝 다문 모습이 귀여운 매력을 자아낸다. 앞머리를 자연스럽게 내린 단발 헤어스타일과 또렷한 눈매가 어우러져 수수하면서도 사랑스러운 비주얼을 드러냈다.또 다른 사진에서 진기주는 야경이 펼쳐진 성 이슈트반 대성당 앞에서 휴대전화로 건물을 촬영하고 있다. 검은색 패딩 점퍼를 입고 뒤돌아선 채 고개를 카메라 쪽으로 돌렸으며 입술을 살짝 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끈다. 휴대전화를 든 손을 얼굴 옆으로 들어 올린 포즈와 어깨까지 내려오는 단발머리가 발랄한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 진기주는 분홍빛 후드 재킷에 검은색 모자를 착용하고 회색 배낭을 멘 채 도로 옆 난간에 서 있다. 후드를 깊게 뒤집어쓴 채 얼굴만 살짝 드러낸 모습으로 한 손을 주머니에 넣고 카메라를 바라보며 편안한 여행객의 분위기를 풍긴다. 화장기 없는 듯한 수수한 얼굴과 커다란 눈망울이 돋보이며 앞선 사진들과는 또 다른 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "누나너무귀엽고사랑스러운누나에요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "제일귀여워", "아아아아 언니 드디어 나타났어요", "우아한 아름다운 소녀" 등의 댓글을 달았다.한편 진기주는 최근 해외에서의 활동과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 진기주는 올해 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 임한림 역으로 액션 연기를 선보였다. 당시 작품을 통해 기존 이미지와 다른 강렬한 캐릭터를 소화하며 연기 변신에 나섰다.진기주는 현재 김성철과 호흡을 맞추는 KBS2 새 드라마 '슬리핑닥터' 촬영을 이어가며 차기작 공개를 준비하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr