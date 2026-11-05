강유석이 '최종면접' 배우들을 향한 애정을 나타냈다. / 사진제공=NEW

강유석이 '최종면접' 배우들을 향한 애정을 나타냈다. / 사진제공=NEW

배우 강유석이 영화 '최종면접'(감독 김정훈)에 함께 출연한 배우들을 향한 애정을 나타냈다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '최종면접'에 출연한 배우 강유석을 만났다.'최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다. 강유석은 여유로운 태도로 분위기를 주도하는 이희찬 역을 맡았다.강유석은 주연 배우 중 맏이였다. 그는 부담이 없었냐는 말에 "없었던 건 아니지만, 그렇다고 해서 크게 있지도 않았다"고 답했다. 이어 "그전에는 (촬영 현장에서)항상 막내거나 막내 라인이어서 너무 편했다"며 "잘 챙겨 주시고 리드해 주셨다"고 설명했다. 그러면서도 "다행인 건 또래 중에 제일 형이라는 점"이라며 "사실 동연 배우가 제일 선배라서 많이 도와주기도 했다. 언제 이렇게 또래 여섯 명이서 재밌게 촬영할 수 있을까 싶었다"고 말했다.영화에는 강유석을 비롯해 조이현, 김재원, 신승호, 곽동연, 배강희 등 6인의 또래 배우들이 출연한다. 실제로 같은 배역을 두고 경쟁하면 어떻게 될 것 같냐는 말에 강유석은 "광탈할 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "현장에서 모두가 색깔이 조금씩 다르다"며 "각자 다른 무기들을 가져올 것 같다. 다들 뛰어난 친구들이고 이야기 나누다 보면 더 매력을 느끼게 된다"고 이유를 밝혔다.그중에서도 자신의 역할은 분위기를 부드럽게 만드는 것이라고 꼽았다. 그는 "친해지기 전까지 분위기를 조금 풀어주려고 나서서 말했다"며 "농담도 일부러 더 했다"고 털어놨다.'최종면접'은 지난 4일 개봉해 극장 상영 중이다. 개봉 첫날 박스오피스 1위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr