김인석, 이혼 발표 1달 만에 밝힌 속내…"개그우먼과 결혼했으면 좋았을텐데" ('양락1번지')

김인석이 이혼 속내를 간접적으로 털어놨다./사진='양락1번지'

개그맨 김인석이 뒤늦게 이혼 사실을 고백한 가운데, 동료들과 결혼 관련해 농담 섞인 반응을 보였다.지난 4일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 그룹 김빡으로 활동 중인 김인석과 윤성호가 게스트로 출연해 최양락, 권재관과 토크를 나눴다.이날 권재관은 선배 김인석에 대해 "항상 젠틀하고 깔끔했던 선배"라고 운을 뗐고, 최양락은 "여성 팬도 많았지만 개그우먼들의 인기를 독차지했다고 들었다"며 말했다. 이에 권재관은 "내가 막내 시절 선배 개그우먼들이 '인석 선배가 제일 좋다'고 수군대는 이야기를 자주 들었다. 신봉선 선배도 많이 좋아하지 않았냐"고 물었다. 김인석은 "봉선이와는 인간적으로 많이 친한 사이"라며 웃어 넘겼다.이에 최양락이 "잘 맞았으면 우리처럼 개그 커플이 될 뻔했다"고 너스레를 떨자, 김인석은 "그랬어도 좋았"이라며 말끝을 흐렸다. 이를 놓치지 않은 윤성호는 "그랬어야 됐다. 차라리 그랬으면 여전히 (결혼) 생활을 잘했을 것"이라고 농담을 했다. 김인석 역시 "그랬으면 어땠을까 생각을 해본다"며 웃음으로 상황을 넘겼다. 권재관은 "긴 이야기는 하지 않겠다"며 수습에 나섰다.앞서 김인석은 2014년 6살 연하의 방송인이자 미스코리아 하와이 진 출신 안젤라 박과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 아내와 두 아들이 하와이에 머물며 오랜 기간 기러기 아빠 생활을 이어왔던 그는 지난달 SNS를 통해 이미 2년 전 합의 이혼했음을 뒤늦게 털어놨다. 당시 그는 "약 2년 전 부부의 인연을 정리하고 각자의 길을 가기로 했다. 아이들에게만큼은 변함없이 최선을 다하는 좋은 부모로 함께하겠다"고 밝힌 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr