사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 방송 종영 후 청순한 분위기가 돋보이는 일상 사진을 공개했다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "Ctrl C + Ctrl V"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 초록빛 나무가 우거진 야외에서 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선까지 내려오는 단정한 검은색 단발머리가 갸름한 얼굴을 감싸며 청순한 분위기를 자아낸다.검은색 상의 위에 짙은 갈색의 풍성한 후드 재킷을 걸친 편안한 차림으로 양손을 주머니에 넣고 몸을 살짝 돌린 자연스러운 포즈가 눈길을 끈다. 햇살이 비치는 나무 아래에서 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보이며 수수하면서도 단아한 매력을 드러냈다.한편 영숙은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연했다. 당시 영식의 최종 선택을 받았지만 상대방에게 상처를 줄 수 있다는 이유로 최종 선택을 하지 않았다.이후 방송 종료 후 진행된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서는 다른 기수 출연자 중 관심이 가는 사람이 있다고 밝히기도 했다. 영숙은 해당 출연자와 알아갈 기회가 생긴다면 용기를 내 연락해 보고 싶다는 뜻을 전해 관심을 모았다. 다만 이후 실제 만남이나 교제 여부는 알려지지 않았다.33기 영숙은 '나는솔로' 출연 이후 SNS를 통해 다양한 스타일링과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr