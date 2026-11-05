남편의 퇴직금을 담보로 대출까지 받아 투자한 아내의 사연에 서장훈이 이혼을 권유했다./ 사진=텐아시아 DB

남편의 퇴직금을 담보로 대출까지 받아 투자한 아내의 사연에 서장훈이 이혼을 권유했다./ 사진=JTBC '이혼숙려캠프'

남편의 퇴직금을 담보로 대출까지 받아 투자한 아내의 사연에 서장훈이 이혼을 권유했다.5일 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 26기 첫 번째 부부의 가사조사 과정이 공개된다.이날 아내는 10년 넘게 이어진 결혼 생활에서 남편의 무관심으로 상처받았다고 털어놓는다. 남편은 아내의 임신과 출산에도 무심한 태도를 보였으며, 아내가 교통사고를 당했을 때도 "왜 나한테 전화했냐"며 화를 냈다고 한다.경제적인 문제도 있었다. 부부의 투자로 가계가 어려워지자 아내는 여러 일을 병행하며 생계를 책임졌지만, 남편은 아내의 노력을 인정하지 않는 모습을 보였다. 이를 지켜본 서장훈은 남편의 말투와 태도를 지적하며 조언에 나선다.그러나 남편 측 영상이 공개되면서 상황이 달라진다. 아내는 폭염에도 남편이 에어컨을 켜지 못하게 하고, 창문을 여는 것까지 제한했다. 남편에게 폭언을 하거나 지난 2년 동안 수십 장의 각서를 쓰게 한 사실도 드러난다. 이를 본 다른 26기 남편들은 "그냥 이혼해라"며 혀를 내둘렀다.부부의 경제적 갈등 역시 아내의 투자 결정에서 비롯된 것으로 전해졌다. 남편이 반대했지만 아내는 투자를 강행했고, 남편의 퇴직금을 담보로 대출까지 받았다. 그럼에도 투자를 포기하지 못하는 아내의 모습에 서장훈은 남편에게 "빨리 이혼하셔야겠는데요"라고 말했다.26기 첫 번째 부부의 사연은 5일 오후 9시 50분 방송되는 '이혼숙려캠프'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr